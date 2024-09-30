Ізраїль попередив про наземні операції на кордоні з Ліваном

Армія Ізраїлю націлилася на інфраструктуру "Хезболли" на кордні Лівану та оголосила три прикордонні райони "воєнною зоною". Втім, наразі йдеться про "обмежені операції".

Речник Державного департаменту США Метью Міллер повідомив у понеділок, 30 вересня, що Ізраїль попередив Сполучені Штати про проведення "обмежених операцій", націлених на інфраструктуру ліванського радикального шиїтського угруповання "Хезболла" поблизу кордону з Ліваном.

За даними видання The Wall Street Journal, невеликі рейди ізраїльських спецпідрозділів, спрямовані на збір розвідувальних даних, вже відбулися. Також певні операції проводилися протягом останніх місяців.

Своєю чергою Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно повідомила, що райони населених пунктів Метула, Місгав Ам і Кфар-Гіладі на півночі країни, поблизу кордону з Ліваном, оголошені воєнною зоною, в'їзд туди закритий. Також у ЦАХАЛі оголосили про "посилення оборони уздовж лінії зіткнення та підготовку до наступних етапів бойових дій".

ЗМІ вважають це підготовкою до ширшої наземної операції на території Лівану, що може розпочатися вже найближчим часом. Однак будь-якої офіційної інформації щодо підготовки такої операції наразі немає.

Атаки Ізраїлю на "Хезболлу"

З середини вересня Ізраїль розпочав атаки на членів "Хезболли" в Лівані. Спочатку були масовано підірвані засоби зв'язку, якими користувалися члени цього угрупування. Згодом армія Ізраїлю почала завдавати масованих повітряних ударів по Лівану. Як стверджують в ЦАХАЛі, вони націлені по інфраструктурі "Хезболли".

Ізраїлю вдалося ліквідувати ватажка цього угруповання Хасана Насраллу, низку інших членів цієї організації і представників палестинських угруповань в Лівані.