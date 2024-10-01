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Іран атакує ракетами Ізраїль

Степан Смишляєв
1 жовтня 2024 р.

В ізраїльській Армії оборони заявили про запуск Іраном ракет по Ізраїлю і закликали громадян дістатися захищених місць.

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Ракетна атака Ірану на Єрусалим (1 жовтня 2024 року)
Ракетна атака Ірану на Єрусалим (1 жовтня 2024 року)Фото: MENAHEM KAHANA/AFP

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що у вівторок, 1 жовтня, Іран запустив по країні ракети.

Військові закликали громадян "дістатися до найбезпечнішого захищеного місця поблизу", а почувши сигнал повітряної тривоги - перейти у "захищений простір і залишайтеся там до отримання подальших інструкцій".

Ізраїльські військові не уточнили тип та кількість випущених ракет, а також на які райони вони націлені. Повітряна тривога оголошена по всій території країни. Тим часом dpa повідомляє, що в Тель-Авіві були чутні сильні вибухи. Кореспондент AFP повідомляє про вибухи в Єрусалимі.

Агенція Reuters пише, що після повідомлення Ізраїлю про запуск ракет іранські медіа опублікували відео їх прольоту над Тегераном. За даними ізраїльського видання Jerusalem Post, яке назвало цю атаку наймасштабнішою за всю історію, Іран  випустив загалом близько 500 ракет. Підтвердження цих даних наразі немає.

Незадовго до цього США попередили Ізраїль, що Іран готується завдати удару балістичними ракетами. "Ми активно підтримуємо оборонні заходи підготовки, щоб захистити Ізраїль від цієї атаки. Прямий збройний напад Ірану на Ізраїль матиме серйозні наслідки для Ірану", - заявив високопосадовець Білого дому.

 

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