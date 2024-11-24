Знайдено тіло ізраїльського рабина, який зник в ОАЕ

В Об'єднаних Арабських Еміратах знайдено тіло зниклого безвісти ізраїльського рабина Цві Когана, повідомила в неділю, 24 листопада, влада Ізраїлю, посилаючись на інформацію від влади ОАЕ.

У заяві канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху вбивство Когана названо "звірським антисемітським терористичним інцидентом". "Держава Ізраїль діятиме всіма засобами, щоб притягнути до відповідальності злочинців, винних у його загибелі", - наголошується в заяві. Уряд ОАЕ поки не підтвердив повідомлень про те, що Когана було знайдено мертвим.

Рано вранці 24 листопада еміратська державна новинна агенція WAM підтвердила зникнення Когана, не згадавши при цьому про його ізраїльське громадянство, назвавши його лише громадянином Молдови.

Зникнення Цві Когана

Громадянин Ізраїлю та Молдови Цві Коган зник 21 листопада. Інтернет-видання Ynet із посиланням на представників спецслужб раніше повідомило, що посилюється підозра в тому, що його було вбито, а вбивці втекли до Туреччини. Зникнення рабина сталося на тлі погроз Ірану помститися Ізраїлю після обміну ударами між двома країнами в жовтні. Ізраїльський новинний портал Walla писав, що влада Ізраїлю, ймовірно, має інформацію, згідно з якою за рабином стежила іранська розвідка.

Цві Коган був представником відділення "Хабад" в Абу-Дабі відтоді, як Ізраїль нормалізував відносини з ОАЕ наприкінці 2020 року. Як пише Ynet, Коган брав участь у першій в історії церемонії вшанування пам'яті жертв Голокосту в країні Перської затоки 2021 року. Дружина Когана є громадянкою США і проживала з ним в ОАЕ. Вона - племінниця рабина Гавріеля Гольцберга, убитого під час нападу в індійському Мумбаї 2008 року.

Єврейська громада в ОАЕ

ОАЕ дипломатично визнали Ізраїль 2020 року. Відтоді ізраїльтяни приїжджають в ОАЕ для ведення бізнесу та відпочинку. Еміратські авіалінії стали важливим каналом зв'язку Ізраїлю з рештою світу, оскільки інші авіаперевізники припинили рейси в міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві на тлі війни в Секторі Гази та ізраїльських бомбардувань Лівану.

В ОАЕ розростається єврейська громада, є синагоги і бізнеси для клієнтів, які орієнтуються на кошерну продукцію. Водночас воєнні дії Ізраїлю на Близькому Сході викликали глибоке невдоволення серед еміратців і громадян інших країн, які проживають в ОАЕ.