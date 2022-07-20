Друзі Путіна: Сирія розриває дипломатичні відносини з Україною

Міністерство закордонних справ Сирії повідомило про офіційний розрив дипломатичних відносин з Україною у відповідь на аналогічний крок Києва в червні. "Сирійська Арабська Республіка вирішила розірвати дипломатичні відносини з Україною відповідно до принципу паритету", - йдеться в повідомленні МЗС Сирії опублікованому у середу, 20 липня.

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У ньому також ідеться про те, що Україна фактично розірвала відносини з Сирією у 2018 році, коли відмовилася переоформити резиденцію сирійських дипломатичних співробітників у Києві, що унеможливило виконання ними своїх обов’язків. У ньому сказано, що посольство Сирії на той час призупинило виконання своїх обов’язків "через вороже ставлення українського уряду".

Як повідомлялось, 30 червня у Дамаску заявили, що визнають "незалежність і суверенітет" окупованих Росією Луганської і Донецької областей України, ставши першою країною, яка визнає незалежність двох самопроголошених утворень "ЛНР" і "ДНР". Через це Україна розірвала відносини з Сирією.

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Сирія є палкою союзницею Росії, яка приєдналася до сирійського конфлікту у вересні 2015 року, допомагаючи змінити баланс сил на користь президента Башара Асада.

Путін в Ірані

Повідомлення про офіційний розрив відносин з Україною опубліковане під час перебування міністра закордонних справ Сирії Фейсала Мекдада у Тегерані для зустрічі з офіційними особами Ірану через день після зустрічі на вищому рівні між лідерами Росії, Ірану та Туреччини, що відбулася в Тегерані.

Президент Росії Володимир Путін 19 липня зустрівся у Тегерані з головою Ісламської Республіки Ебрагімом Раісі та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом

Після візиту до Таджикистану і Туркменістану наприкінці червня це лише друга поїздка закордон господаря Кремля з часу нападу на Україну.