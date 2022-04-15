У китайському місті Сіань запроваджують частковий локдаун

Влада китайського міста Сіань у п'ятницю, 15 квітня, оголосила запровадження часткового локдауну у зв'язку з новим спалахом коронавірусу SARS-CoV-2. Згідно з розпорядженням місцевих органів влади, з 16 квітня по 19 квітня жителі міста - приблизно 13 мільйонів осіб - мають по змозі залишатися вдома та працювати віддалено.

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Крім того, у цей період будуть закриті ресторани, а також різноманітні культурні та розважальні заклади. Таксі та автомобілям зі служб прокату заборонено виїжджати із міста.

Спалах через "омікрон"

З березня Китай бореться з найсильнішим спалахом COVID-19 з початку пандемії, що зумовлено поширенням омікрон-варіанту коронавірусу. Цього місяця в Сіані було виявлено 43 нових випадки зараження. У грудні минулого року у місті також діяв локдаун через спалах інфекції, пов'язаний з варіантом коронавірусу "дельта".

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ЗМІ зазначають, що у Китаї у порівнянні з іншими країнами світу виявляють незначну кількість заражень. Проте влада країни сповідує політику "абсолютної нетерпимості" до COVID-19, вдаючись до жорстких обмежень.