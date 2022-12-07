  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Вантажний термінал у річковому порту Кельна
Вантажний термінал у річковому порту КельнаФото: Rupert Oberhäuser/IMAGO
ЕкономікаЄвропа

Зростання економіки єврозони влітку перевищило очікування

Дмитро Вачедін | Аліна Коломієць
2 год. тому

ВВП країн єврозони у третьому кварталі 2022 року дещо зріс, але прогнози обіцяють узимку рецесію. Втім, ринок праці залишається стабільним і навіть поновив допандемійні значення.

https://p.dw.com/p/4Kctz

ВВП країн єврозони зріс у третьому кварталі цього року на 0,3 відсотка порівняно з другим кварталом. Про це у середу, 7 грудня, повідомило європейське статистичне відомство Eurostat. Раніше експерти Eurostat виходили з очікувань зростання 0,2 відсотка.

Економіка Німеччини при цьому зростала швидше за середнє значення по єврозоні - у третьому кварталі зафіксовано зростання на рівні 0,4 відсотка. У той час, як, наприклад, в Естонії ВВП зменшився на 1,8 відсотка.

Аналітики зазначають, що зростання економіки в єврозоні уповільнюється і змінюється рецесією - воно вже сповільнилося порівняно з весняними показниками. Рецесію цієї зими нещодавно спрогнозував і єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні. За його словами, економіка не покаже зростання до весни.

Читайте також: Чи зламає економіку РФ ембарго ЄС на російську нафту?

2023 рік, за прогнозами Єврокомісії, буде складним - ВВП єврозони зросте, згідно з прогнозами, лише на 0,3 відсотка, а у Німеччині взагалі очікується падіння на 0,6 відсотка.

Попри труднощі з економікою, ринок праці залишається стабільним і, судячи з кількості працевлаштованого населення в країнах єврозони - 164,5 мільйона осіб у третьому кварталі 2022 року, - перевищив показники, зафіксовані до пандемії коронавірусу. Кількість людей з роботою в країнах єврозони зросла у третьому кварталі на 0,3 відсотка порівняно з другим кварталом.

Читайте також: Для Німеччини почалося життя після "Газпрому". Як це буде? 

Чому у Польщі не бояться високих цін на струм

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Єврокомісія пропонує дев'ятий пакет санкцій проти Росії

Політика23 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Студія телеканалу "Дождь"

Чому влада Латвії припиняє мовлення телеканалу "Дождь"

Чому влада Латвії припиняє мовлення телеканалу "Дождь"

Політика3 год. тому
Greenpeace блокує танкер, який транспортує російську нафту до Норвегії (квітень 2022 року)

Ембарго і гранична ціна спрацювали: нафта дуже дешевшає

Ембарго і гранична ціна спрацювали: нафта дуже дешевшає

Економіка7 год. тому
Медична працівниця у захисному одязі в Китаї, фото 18 листопада 2022 року

Китай відмовляється від політики "нульового COVID"

Китай відмовляється від політики "нульового COVID"

Політика8 год. тому
external

"Вивезла маму з окупації на поламаній машині"

"Вивезла маму з окупації на поламаній машині"

Конфлікти11 год. тому02:27 хв.
Стратегічні бомбардувальники РФ на аеродромі "Енгельса" (фото з архіву)

Радянські дрони? Що відомо про вибухи на аеродромах РФ

Радянські дрони? Що відомо про вибухи на аеродромах РФ

Конфлікти6 грудня 2022 р.
Військовослужбовці Бундесверу з кулеметами під час військових навчань

Німеччина: чи готовий Бундесвер до бою?

Німеччина: чи готовий Бундесвер до бою?

Конфлікти6 грудня 2022 р.
На головну сторінку