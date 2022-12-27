Спалах ковіду перетворить КНР на гальмо світової економіки?

Після радикальної зміни антиковідної політики в Китаї хвилеподібно зростає кількість інфікованих. Страждають не тільки люди, а й економіка - і не в одній КНР.

Раптовий різкий поворот влади Китаю від жорсткої політики "нульової терпимості до ковіду" до повного скасування практично всіх заходів боротьби з пандемією спричинив занепокоєння далеко за межами країни. Тривогу посилює криза на місцевому ринку нерухомості, що тліє вже багато років. Ще в червні Світовий банк прогнозував зростання економіки КНР на 4,3 відсотка 2022 року і на 8,1 відсотка 2023-го. Зараз СБ знизив свої прогнози - лише 2,7 відсотка поточного року і 4,3 відсотка наступного. Ці цифри багато хто сприйняв як сигнал того, що друга економіка світу перебуває на межі глибокої кризи.

Особливо те, як протікає пандемія в Китаї, змушує фінансових аналітиків в усьому світі непокоїтися дедалі сильніше. Адже сталося все те, що до першого тижня грудня вважалося абсолютно немислимим: китайське керівництво припинило масштабне тестування населення і дозволило інфікованим ізолюватися й одужувати вдома. Їм можна навіть виходити на роботу, якщо немає симптомів захворювання або вони незначні.

Жителі КНР бояться заразитися ковідом

Водночас у країні зараз реєструють більше випадків зараження коронавірусом, ніж будь-коли з початку пандемії. Особливо постраждала столична агломерація. Багато китайців залишаються вдома, побоюючись заразитися, що серйозно позначається на рівні споживання. Частина магазинів закрита, ліків від грипу не вистачає. Якщо з'являється інформація, що в якусь торговельну точку привезли противірусний препарат Paxlovid, то його розпродають за кілька годин.

Налякані люди часом платять на чорному ринку понад 800 доларів за упаковку цих ліків компанії Pfizer, які призначені для захисту від важкого перебігу ковіду. Повідомляється, що в багатьох аптеках розпочато продаж парацетамолу поштучно, тому що склади оптових торговців медикаментами спорожніли.

До таких наслідків призвела несподівана відмова Пекіна на початку грудня від політики "нульової толерантності до ковіду" - з масовим тестуванням, жорстким цифровим контролем, суворою ізоляцією інфікованих і широкомасштабними локдаунами. Перед цим демонстранти в Шанхаї та інших економічних центрах країни, вийшовши на вулиці, закликали до припинення політики "нульового ковіду", а в деяких випадках - навіть до відставки голови КНР Сі Цзіньпіна.

У підсумку антиковідні заходи, а також заяви партійного і державного керівництва про небезпеку для життя цього захворювання відразу припинилися. Замість цього офіційні особи і китайські вірусологи стали порівнювати ковід зі "звичайним грипом" або применшувати його значення, представляючи лише як застуду.

Відтоді кількість інфікованих у країні різко зросла, а в соцмережах з'явилися відео з кадрами переповнених лікарень. Кажуть, що в Пекіні та передмістях так багато померлих від ковіду, що крематорії змушені працювати цілодобово, повідомляє інформагентство Bloomberg. Експерти посилаються при цьому на супутникові знімки та результати аналізу повітря, які підтверджують такий безперервний режим роботи крематоріїв. Зараз вони оточені нарядами поліції. Занадто великою видається розбіжність з офіційно оприлюдненими в Пекіні цифрами померлих від ковіду.

Проблеми на китайському ринку нерухомості

У переглянутому Світовим банком прогнозі економічних перспектив Китаю також наголошується на кризі у сфері нерухомості та будівництва, на частку якої припадає майже чверть обсягу виробництва в Китаї. Після багатьох років зростання продажі нерухомості в багатьох містах країни зараз падають, ціла низка компаній-девелоперів і забудовників борються за виживання. "Напруженість на ринку нерухомості, що зберігається, може мати широкі макроекономічні та фінансові наслідки", - попереджає Світовий банк.

На 2022 рік Китай поставив перед собою мету домогтися зростання ВВП приблизно на 5,5 відсотка - але мета зараз стала недосяжною. І навіть якби її було досягнуто, це все одно було б найменшим показником за чотири останні десятиліття, за винятком 2020 року - першого року пандемії.

Тепер китайська економіка має ще впоратися з наслідками раптової зміни антиковідної політики влади. Від розміщення робітників на фабриках до створення запасів ліків або підготовки ліжок і дезінфекційних засобів - цими днями на китайських заводах роблять все можливе, щоб підтримувати виробництво і ланцюжки поставок. Промислові компанії Китаю використовують креативні підходи і запасаються усім необхідним, щоб протистояти наступу ковіду.

Тривожний погляд на Китай

Економічні партнери КНР по всьому світу, затамувавши подих, стежать за тим, як довго величезна мережа китайських заводів і фабрик, на частку яких припадає майже третина світового промислового виробництва, зможе випускати свою продукцію.

Нафтогазова компанія Sinopec порівнює свої заходи по боротьбі з ковідом з війною. Як повідомляє Bloomberg, Sinopec, що управляє більшою частиною нафтопереробних заводів Китаю, послідовно реалізує плани на випадок непередбачених обставин, щоб підтримувати виробництво в робочому стані.

Ключові співробітники ізольовані від решти кадрів, запроваджена заборону на відпустки. А виробник електромобілів компанія Nio закупила для своїх робітників кілька вантажівок з медикаментами та обладнанням, щоб не зупиняти конвеєр.

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Наслідки того, коли вірус все ж проривається на підприємство, сповна випробував на собі американський концерн Apple, коли ще восени інфекція поширилася на китайському заводі його найважливішого підрядника - компанії Foxconn. Результатом цього стали перебої в роботі через локдауни та періодична масова втеча співробітників з опечатаного заводу Foxconn у Чженчжоу. З того самого, де виробляються майже всі топові моделі iPhone для світового ринку. Простої на ньому через ковід призвели до того, що різдвяні продажі флагманської моделі iPhone 14 Pro провалилися.

Volkswagen і BMW протидіють пандемії

Аналогічна боротьба з ковідом велася на підприємствах у США та Європі, здавалося, вже цілу вічність тому. Досвід того часу показує, наскільки складно повністю не допустити проникнення вірусу в заводські цехи.

На передріздвяному тижні Volkswagen наказав частині своїх співробітників на заводі у Фошані в провінції Гуандун працювати протягом щонайменше трьох днів у двозмінному режимі, коли кожна зміна триває 11 годин. Мета - компенсувати виробничі втрати, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело в компанії. Зміни в графік роботи внесли після інфікування багатьох співробітників. Завод FAW-Volkswagen у Фошані має потужності з випуску 600 000 автомобілів на рік і виробляє різні моделі під марками VW і Audi.

Хоча перші спалахи ковіду після скасування більшості заходів із боротьби з пандемією в КНР трапилися у великих містах, як-от Пекін, хвиля омікрон-варіанта тепер, імовірно, поширюється і на важливі промислові регіони. Повідомляється про спалах у районі заводу BMW у розташованому на півночі країни Шеньяні, що спонукало німецький автоконцерн найняти нових працівників для заміни тих, хто захворів.

Зміна антиковідної політики в Китаї

У середині грудня ажіотаж спричинило дослідження Гонконзького університету, з якого випливає, що через різку зміну політики влади в Китаї без ефективної кампанії з вакцинації від ковіду можуть померти до мільйона людей. З іншого боку, повільніший відхід від жорсткої антиковідної політики із продовженням вакцинації та поліпшеним доступом до противірусних препаратів, може скоротити кількість смертей більш ніж на чверть, прогнозують дослідники з Гонконгу на чолі з лікарем Габріелем Люном.

"Досвід решти світу показує, що це (зростання кількості інфікованих. - Ред.) неможливо стримати, - попереджає Максиміліан Бутек (Maximilian Butek), голова Німецької торгової палати в Шанхаї. - Компанії ризикують, що заразяться всі їхні співробітники, і тоді на заводах нікого не залишиться".

Volkswagen все ще бореться з наслідками пандемії та проблемами з доставкою електронних компонентів. За перші одинадцять місяців 2022 року концерн із Вольфсбурга продав на 9,2 відсотка менше автомобілів, ніж за такий самий період минулого року. Однак у листопаді в Західній Європі спостерігалася особливо чітко виражена тенденція до зростання - продажі зросли майже на третину, до 247 700 автомобілів. Таким чином, регіон випередив навіть найважливіший для Volkswagen ринок - Китай, де продажі в листопаді впали майже на вісім відсотків.