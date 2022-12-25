Люди хворі на COVID-19 у лікарні в Китаї, 23 грудняФото: NOEL CELIS/AFP
Здоров'яКитай
Китай не оприлюднюватиме щоденну статистику COVID-19
Олександр Куницький
10 хв. тому
Влада Китаю не пояснила причини такого рішення. Водночас у країні стрімко зростає кількість інфікованих коронавірусом.
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Національна комісія охорони здоров'я Китаю (NHC) припинила публікувати щоденні дані про нові зараження та смерті від COVID-19. Відповідну заяву NHC зробила у неділю, 25 грудня, пише агенція AFP.
Натомість дані про ситуацію з коронавірусом тепер повідомлятиме Центр з контролю та запобігання захворюванням (CDC) для довідкових і дослідницьких цілей. В NHC не пояснили ні причини такого рішення, ні якою буде частота та наповнення публікації CDC.
Перш ніж оголосити про припинення публікації даних NHC не повідомляв про жодну смерть від COVID по всій країні протягом чотирьох днів поспіль, незважаючи на сплеск заражень, зазначає агенція Reuters.
Як повідомлялося, за даними ЗМІ, неофіційні дані засвідчують, що за перші три тижні грудня в Китаї інфіковано 248 мільйонів осіб або 18 відсотків населення країни. Лише 20 грудня коронавірусом заразилися 37 мільйонів осіб. Хоча, за офіційними даними, за перші три тижні грудня у всьому Китаї зареєстровано лише 62 тисячі нових заражень.