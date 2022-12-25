  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Люди хворі на COVID-19 у лікарні в Китаї, 23 грудня
Люди хворі на COVID-19 у лікарні в Китаї, 23 грудняФото: NOEL CELIS/AFP
Здоров'яКитай

Китай не оприлюднюватиме щоденну статистику COVID-19

Олександр Куницький
10 хв. тому

Влада Китаю не пояснила причини такого рішення. Водночас у країні стрімко зростає кількість інфікованих коронавірусом.

https://p.dw.com/p/4LQ1g

Національна комісія охорони здоров'я Китаю (NHC) припинила публікувати щоденні дані про нові зараження та смерті від COVID-19. Відповідну заяву NHC зробила у неділю, 25 грудня, пише агенція AFP.

Натомість дані про ситуацію з коронавірусом тепер повідомлятиме Центр з контролю та запобігання захворюванням (CDC) для довідкових і дослідницьких цілей. В NHC не пояснили ні причини такого рішення, ні якою буде частота та наповнення публікації CDC.

Перш ніж оголосити про припинення публікації даних NHC не повідомляв про жодну смерть від COVID по всій країні протягом чотирьох днів поспіль, незважаючи на сплеск заражень, зазначає агенція Reuters. 

Читайте також: Чи готова Україна протистояти новій хвилі COVID-19 під час війни?

Спалах коронавірусу в Китаї

Влада КНР після майже трьох років локдаунів, примусових карантинів, відстеження контактів інфікованих та масових протестів 7 грудня несподівано відмовилася від жорсткої політики нульової толерантності до COVID-19, а також скасувала суворі правила тестування населення і обмеження на поїздки. Це обґрунтували тим, що нові різновиди омікрон-варіанту коронавірусу вже не призводять до тяжких випадків захворювання.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, неофіційні дані засвідчують, що за перші три тижні грудня в Китаї інфіковано 248 мільйонів осіб або 18 відсотків населення країни. Лише 20 грудня коронавірусом заразилися 37 мільйонів осіб. Хоча, за офіційними даними, за перші три тижні грудня у всьому Китаї зареєстровано лише 62 тисячі нових заражень.

Від пандемії до ендемії коронавірусу

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Папа Римський Франциск

Папа Римський закликав до припинення війни в Україні

Конфлікти35 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Віряни на службі у соборі в Києві

Різдво під час війни: коли святкуватимуть українці

Різдво під час війни: коли святкуватимуть українці

Суспільство24 грудня 2022 р.
Головна різдвяна ялинка в Києві, грудень 2022 року

25 грудня чи 7 січня: дискусійні питання щодо Різдва

25 грудня чи 7 січня: дискусійні питання щодо Різдва

Суспільство23 грудня 2022 р.
Зараз у німецьких аптеках часом не знайти потрібних препаратів

Чому з аптек у Німеччині зникають деякі важливі ліки?

Чому з аптек у Німеччині зникають деякі важливі ліки?

Здоров'я23 грудня 2022 р.
external

Битва за Бахмут: чому Росія так прагне захопити місто?

Битва за Бахмут: чому Росія так прагне захопити місто?

Конфлікти23 грудня 2022 р.10:11 хв.
Саакашвілі бере участь у засіданні суду через відеозв'язок, 22 грудня 2022 року

Чи відпустить суд Міхеіла Саакашвілі за кордон на лікування?

Чи відпустить суд Міхеіла Саакашвілі за кордон на лікування?

Закон і право23 грудня 2022 р.
Газова горілка та підпалений сірник (символічне фото)

Стеля цін на газ у Євросоюзі не вплине на Росію - експерти

Стеля цін на газ у Євросоюзі не вплине на Росію - експерти

Економіка23 грудня 2022 р.
На головну сторінку