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Крани в морському порту РостокаФото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance
ЕкономікаНімеччина

ВВП Німеччини наприкінці 2022 року знизився на 0,2 відсотка

Сергій Ромашенко | Ольга Журавльова
3 год. тому

Статистики пояснюють падіння ВВП насамперед зниженням приватного споживання. Загалом за минулий рік економіка Німеччини зросла на 1,8 відсотка.

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Економіка Німеччини в останні три місяці минулого року дещо зменшилася - обсяг ВВП у четвертому кварталі знизився порівняно з попереднім на 0,2 відсотка, повідомило Федеральне статистичне відомство в понеділок, 30 січня. Особливо помітно скоротилося приватне споживання, яке досі підтримувало німецьку економіку.

Загалом економіка ФРН минулого року зросла на 1,8 відсотка з урахуванням коливань у ціні. У своїх перших оцінках у середині січня статистики вважали, що зростання ВВП у 2022 році становило 1,9 відсотка, але тоді вони ще не мали даних за четвертий квартал.

Приватне споживання, наприклад, витрати на подорожі та ресторани, протягом року загалом помітно зросли завдяки скасуванню антикоронавірусних обмежень, але до кінця 2022 року споживчі настрої знову погіршилися, тому експерти прогнозують на майбутній рік у кращому разі лише слабке зростання.

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