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Німецькі автомобілі на експортФото: Jörg Sarbach/picture alliance/dpa
ЕкономікаНімеччина

У ФРН настрої експортерів покращуються третій місяць поспіль

Сергій Ромашенко | Аліна Коломієць
1 год. тому

Барометр настроїв експортерів досяг максимальних значень із червня. Німецька промисловість з оптимізмом очікує наступного року, зазначає Інститут економічних досліджень ifo.

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Настрої німецьких експортерів досягли максимально високих значень за останні пів року. Відповідний барометр у грудні підвищився на 0,7 відсоткових пункта до 1,6 пункта, повідомив у вівторок, 20 грудня, Інститут економічних досліджень ifo, зазначивши, що цей показник покращується вже третій місяць поспіль і досяг максимуму, починаючи з червня.

"Німецька промисловість дивиться на наступний рік із обережним оптимізмом щодо експорту", - заявив очільник ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest). Автомобільна індустрія, як і раніше, розраховує на значний приріст, нехай навіть трохи менший, ніж прогнозувалося в листопаді. Електроіндустрія все впевненіше очікує на покращення шансів на експортному ринку. Водночас хімічна та меблева промисловість, як і раніше, очікують зниження обсягів експорту. 

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Експерти ifo на наступний рік прогнозують значне зниження темпів зростання німецького експорту - до 3,9 відсотка. Цьогоріч цей показник становитиме, ймовірно, 14,8 відсотка. На ситуацію дуже негативно впливають зростання відсотків за позиками, енергетична криза та висока інфляція.

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Деіндустріалізація в Німеччині

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