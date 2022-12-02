ОЕСР назвала перепони для працівників при переїзді до ФРН

Переважна більшість висококваліфікованих фахівців, які намагаються переїхати до Німеччини, назвали головною перешкодою у цьому процесі пошук роботи й складності з отриманням візи для даної мети. Про це в п'ятницю, 2 грудня, повідомляє агентство epd з посиланням на опитування Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), проведене спільно з федеральним міністерством праці.

Дослідження стало першим в історії опитуванням кваліфікованих працівників, які бажають іммігрувати до Німеччини, наголосив глава міграційного відділу ОЕСР Томас Лібіх.

Опитування показало, що троє з чотирьох потенційних іммігрантів до Німеччини мають вищу освіту. Найбільше (19 відсотків) припадає на фахівців ІТ-сектора з Індії. На другому місці серед країн - Колумбія (10 відсотків), звідки до Німеччини найчастіше прагне переїхати медичний персонал. На третьому місці Туреччина, з якої до Німеччини їдуть переважно майстри різних професій.

Майже всі потенційні іммігранти готові до навчання

90 відсотків з тих, хто вже робить кроки для імміграції, повідомили, що за потреби готові пройти додаткове навчання. Більшість, щоправда, підкреслили, що зможуть зробити це тільки в тому разі, якщо вони вже будуть працювати в Німеччині під час навчання. Те саме стосується й курсів німецької мови.

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Переважна більшість респондентів назвали пошук роботи найбільшою перешкодою на шляху до Німеччини. Четверо з п'яти потенційних іммігрантів визнали, що воліли б більшої підтримки з боку ФРН. 70 відсотків опитаних виступили за видачу віз для пошуку роботи, оскільки знайти пропозиції про роботу і зв'язатися з працедавцями - найскладніша частина переїзду.

Трудовий договір зазвичай є обов'язковою умовою для імміграції до Німеччини. Починаючи з 2020 року кваліфіковані працівники, які мають диплом, визнаний німецькою стороною, можуть приїжджати до ФРН на шість місяців у пошуках роботи. Для цього людям необхідна визнана професійна кваліфікація і знання німецької мови. Крім того, вони повинні мати можливість заробляти на життя під час пошуку.

Коаліція має намір спростити прийом кваліфікованих фахівців

У правлячій коаліції у вересні заявили, що розробляють законопроєкт про міграцію, що має полегшити кваліфікованим фахівцям в'їзд в країну. Федеральне агентство з праці вважає, що Німеччина щороку потребує напливу 400 тисяч працівників з-за кордону.

"Ми запровадимо "карту можливостей" з прозорою системою балів, щоб людям, яких потребує наша країна, стало легше до нас приїхати", - запевняв у вересні міністр праці ФРН Губертус Гайль (Hubertus Heil).

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За його словами, в Німеччині щороку визначатимуть, скільки людей зможуть приїхати в країну за "картою можливостей" (Chancenkarte), щоб протягом певного часу шукати там роботу або місце для отримання професійної освіти. Витрати на перебування в Німеччині протягом цього терміну, однак, кандидат повинен буде покривати сам.

Експерт ОЕСР з міграції Лібіх позитивно оцінив плани уряду, сказавши, що вони будуть значно "сприяти імміграції кваліфікованих працівників".