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Cередня зарплата жінок на 4,31 євро менше, ніж у колег-чоловіків
Cередня зарплата жінок на 4,31 євро менше, ніж у колег-чоловіківФото: Micha Korb/picture alliance/dpa
ЕкономікаНімеччина

У ФРН жінки заробляють на 18 відсотків менше за чоловіків

Олександр Куницький | Сергій Ромашенко
2 год. тому

З часу останнього дослідження у 2006 році різниця в оплаті праці чоловіків та жінок скоротилася. Нині ж на заході ФРН різниця в оплаті значно більша, ніж на сході.

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Жінки в Німеччині заробляють приблизно на одну п'яту менше за чоловіків. Торік середня зарплата жінок становила 20,05 євро на годину - на 4,31 євро або на 18 відсотків менше, ніж у колег-чоловіків, повідомиляє Федеральне статистичне відомство у понеділок, 30 січня.

Різниця в оплаті праці жінок і чоловіків на сході ФРН є значно меншою, ніж на заході (7 проти 19 відсотків). Майже у двох третинах випадків (63 відсотки) відмінності в оплаті викликані тим, що жінки частіше за чоловіків працюють у галузях, професіях та на посадах, де платять менше. Крім того, жінки частіше працюють неповний робочий день.

Решту 37 відсотків випадків статистики не змогли пояснити на основі використаних у моделі критеріїв. Різниця в оплаті праці жінок і чоловіків була присутньою і при однакових кваліфікаціях, роботі та трудовій біографії. Така картина спостерігалася у семи відсотках випадків, йдеться у дослідженні.

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Загалом різниця в оплаті праці чоловіків та жінок скоротилася порівняно з даними останнього аналогічного дослідження, проведеного у 2006 році. Тоді середня зарплата чоловіків була на 23 відсотки більше.

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