Як змінилися німці: нові дані статистики

Який він, сучасний житель Німеччини, що можна сказати про його родину, освіту, роботу та зарплату? Новий звіт Федерального інституту дослідження населення (BiB) відображає зміни за останні десятиліття. В основі аналітичної доповіді - дані земельних та федеральних статистичних відомств Німеччини, зібрані у період з 1991 до 2021 року. І деякі тенденції стали несподіванкою.

Німці не поспішають одружуватися

На зміну традиційної сімейної моделі "батько-мати-дитина" прийшли індивідуальні життєві уклади. Німці не поспішають пов'язувати себе шлюбом. Офіційно родину утворюють люди вже старшого віку. 1991 року 40-річний холостяк або незаміжня жінка були скоріше винятком. Тепер, навпаки, дедалі більше людей старше 30-ти вважають за краще зберігати незалежність. Причому здебільшого це чоловіки. Одна з причин - статистично у Німеччині у цій віковій групі чоловіків більше, ніж жінок.

Читайте також: У Німеччині понад 73 тисячі одностатевих шлюбів за дещо більш ніж два роки

Пар з дітьми, які не реєструють шлюб, також поменшало: у 1996 році 40 відсотків 30-річних чоловіків і 53 відсотки жінок того ж віку жили і виховували дітей спільно. Сьогодні ці цифри знизилися, відповідно, до 24 та 37 відсотків. Водночас за останні три десятки років зросла кількість бездітних родин, а також самотніх людей, як з дітьми, так і без. Особливо впадає у вічі, що минулого року майже кожен четвертий чоловік у віці 40-44 років жив один і без дітей (для порівняння, 1996 року лише 16 відсотків).

Професійна освіта стала більш популярною

Дедалі більше німців здобувають вищу або середню професійну освіту. Частка чоловіків з атестатом, що дає право вступати до вишу, збільшилася до 45 відсотків, а жінок - до 48 відсотків. Приблизно у третини диплом профучилища чи університету. Водночас п'ять відсотків німців не закінчили школу.

Те, що на ринку праці з'являється більше кваліфікованих працівників, допомагає частково заповнити дефіцит кадрів, що виникає через людей, народжених під час "бебі-буму" 1950-1960-х років, які йдуть на пенсію, зазначають автори дослідження. Більшість німців віком від 15 до 65 років працюють. Істотно зросла зайнятість серед жінок: якщо ще 30 років тому з них працювала лише половина, то зараз понад три чверті. Щоправда, кожна друга віком 30 років і більше працює на неповну ставку, поєднуючи роботу з вихованням дітей. Також варто відзначити, що серед молодих людей до 20 років кількість тих, хто працює, знизилася, а серед літніх, навпаки, збільшилася. Так, дві третини 60-65-річних чоловіків працюють, серед жінок таких 57 відсотків.

Читайте також: З вищою освітою і без неї: хто заробляє в Німеччині більше?

Є значні зміни, що стосуються форми зайнятості. Якщо 30 років тому більшість чоловіків були робітниками, то зараз це службовці. Таких серед чоловічої частини населення понад 60 відсотків, а серед жіночої - близько 80 відсотків. Із чотирьох працівників троє зайняті у сфері послуг. Кожен десятий чоловік та кожна двадцята жінка є індивідуальними підприємцями. Частка тих, хто зайнятий на держслужбі, серед німців знизилася, а серед німкень, навпаки, зросла. Усього зі статусом держслужбовця у Німеччині, за результатами дослідження BiB, лише п'ять відсотків населення.

Старіння населення у Німеччині сповільнилося

Дані доповіді свідчать про прогрес у забезпеченні гендерної рівності, наприклад, в освіті та, хоч і меншою мірою, у трудовому житті та пенсійному забезпеченні. Водночас різниця у заробітній платі вирівнялася лише незначно. До речі, у 2021 році, за підрахунками науковців, медіанна зарплата німців після вирахування податків становила 1584 євро, це означає, що одна половина отримувала менше за цей показник, інша - більше.

У Німеччині на сьогодні приблизно чверть дорослого населення і кожна друга дитина до десяти років має міграційне коріння. Це означає, що або сама людина, або її батьки - вихідці з інших країн. Багато хто з тих, хто прибув до ФРН кілька років тому, сьогодні самі стали батьками, і дітей у таких сім'ях найчастіше більше, ніж у середньому по країні. Внаслідок цього, зазначають дослідники, помітно сповільнилося старіння населення.