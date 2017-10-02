 У Німеччині понад 73 тисячі одностатевих шлюбів за дещо більш ніж два роки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2021

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Новини

У Німеччині понад 73 тисячі одностатевих шлюбів за дещо більш ніж два роки

Одностатеві шлюби в Німеччині узаконили в жовтні 2017 року. До кінця 2019 року в країні зареєстрували близько 47 тисяч нових таких шлюбів, ще понад 26 тисяч пар перереєстрували на шлюб дозволені раніше партнерства.

Одностатеві шлюби

Після запровадження 1 жовтня 2017 року рівноправ'я щодо вступу в шлюб, незалежно від статі, і до кінця 2019 року в Німеччині зареєстрували понад 73 тисячі одностатевих пар. Сюди належать як ті люди, які зареєстрували новий шлюб, так і ті, хто перереєстрував на шлюб офіційні партнерства, які ще до цього існували в країні. Такі цифри наводяться в відповіді федерального уряду Німеччини на запит однієї з депутатських груп у Бундестазі.

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Як повідомляє інформагенція dpa, що має в своєму розпорядженні цю письмову відповідь, з 1 жовтня 2017 року до кінця 2019 року побралися майже 47 тисяч одностатевих пар. Ще 26,3 тисячі зареєстрованих одностатевих партнерств було офіційно визнано шлюбом, ідеться в урядовій інформації. Загалом упродовж цього періоду в Німеччині було укладено 958 тисяч шлюбів. Таким чином, частка одностатевих серед них є меншою за вісім відсотків. Статистичних даних за 2020 рік надано не було.

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Нагадаємо, 12 листопада Єврокомісія представила стратегію посилення правового та соціального захисту ЛГБТІ-спільноти. Ідеться про намір розробити законодавство, за яким усі держави-члени ЄС визнавали б одностатеві шлюби, укладені на території Євросоюзу. Також пропонується криміналізувати діяння, пов'язані з гомофобною ненавистю та розпалюванням ворожнечі, розширивши число таких злочинів, включаючи, наприклад, гомофобні висловлювання на ґрунті ненависті.

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Перші одностатеві шлюби у Німеччині (02.10.2017)

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Одностатевим шлюбам у Німеччині дали зелене світло (30.06.2017)

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За 10 років у ФРН потроїлась кількість одностатевих пар, що проживають спільно

Станом на 2015 рік у Німеччині 94 тисячі пар одностатевих пар проживали разом. Із них 43 тисячі офіційно оформили цивільні партнерства.  

"Шлюб для всіх": за рік у ФРН побралися понад 10 тисяч одностатевих пар

За рік після узаконення у Німеччині одностатевих шлюбів у країні побралися понад 10 тисяч пар геїв та лесбійок. У деяких містах частка одностатевих шлюбів сягає майже 20 відсотків.  

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