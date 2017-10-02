У Німеччині понад 73 тисячі одностатевих шлюбів за дещо більш ніж два роки

Після запровадження 1 жовтня 2017 року рівноправ'я щодо вступу в шлюб, незалежно від статі, і до кінця 2019 року в Німеччині зареєстрували понад 73 тисячі одностатевих пар. Сюди належать як ті люди, які зареєстрували новий шлюб, так і ті, хто перереєстрував на шлюб офіційні партнерства, які ще до цього існували в країні. Такі цифри наводяться в відповіді федерального уряду Німеччини на запит однієї з депутатських груп у Бундестазі.

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Як повідомляє інформагенція dpa, що має в своєму розпорядженні цю письмову відповідь, з 1 жовтня 2017 року до кінця 2019 року побралися майже 47 тисяч одностатевих пар. Ще 26,3 тисячі зареєстрованих одностатевих партнерств було офіційно визнано шлюбом, ідеться в урядовій інформації. Загалом упродовж цього періоду в Німеччині було укладено 958 тисяч шлюбів. Таким чином, частка одностатевих серед них є меншою за вісім відсотків. Статистичних даних за 2020 рік надано не було.

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Нагадаємо, 12 листопада Єврокомісія представила стратегію посилення правового та соціального захисту ЛГБТІ-спільноти. Ідеться про намір розробити законодавство, за яким усі держави-члени ЄС визнавали б одностатеві шлюби, укладені на території Євросоюзу. Також пропонується криміналізувати діяння, пов'язані з гомофобною ненавистю та розпалюванням ворожнечі, розширивши число таких злочинів, включаючи, наприклад, гомофобні висловлювання на ґрунті ненависті.