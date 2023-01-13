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Зростання споживання вплинуло на ріст економіки ФРНФото: Wolfgang Filser/Zoonar/picture alliance
ЕкономікаНімеччина

Економіка ФРН зросла на 1,9 відсотка у 2022 році

Анастасія Шепелева
4 год. тому

Німеччині вдалося уникнути повної рецесії у 2022 році, а економіка продемонструвала кращі результати, ніж очікувалося, попри війну та енергетичну кризу.

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Попри численні кризи, німецька економіка зросла на 1,9 відсотка у 2022 році, повідомило Федеральне статистичне відомство в п'ятницю, 13 січня.

"Незважаючи на війну в Україні та енергетичну кризу, німецька економіка продемонструвала подальше відновлення на третьому році пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Зростання спостерігалося упродовж усіх трьох кварталів 2022 року. Дані за четвертий квартал будуть опубліковані вкінці цього місяця. Як зазначає dpa, загалом результат минулого року перевершив прогноз економістів, які передбачали зростання на 1,8 відсотка.

Водночас темпи зростання ВВП ФРН у 2022 році все ж є меншими у порівнянні зі зростанням на 2,6 відсотка у 2021. Це обумовлено стрімкою інфляцією та припиненням купівлі російського газу та вугілля.

Інфляція в Німеччині також дещо знизилася в грудні, що дає надію на те, що стрімке зростання вартості життя, яке спостерігалось протягом більшої частини року, може знову бути контрольованим. 

З огляду на зусилля уряду в боротьбі з енергокризою, багато економістів роблять кращі прогнози на 2023, ніж на початку повномасштабної війни РФ проти України. На їхню думку, рецесія, ймовірно, буде порівняно м'якою - останні економічні прогнози передбачають падіння ВВП менше, ніж на відсоток у 2023 році.

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