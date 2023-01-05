Інфляція у ФРН сповільнюється, автомобілісти це вже відчули

Рекордне зростання цін стало для жителів Німеччини головною економічною проблемою минулого 2022 року. Однак пік інфляції у ФРН уже пройдено, у 2023 році її темпи явно сповільнюватимуться, хоча все ще будуть істотно вищими за нормальні та звичні. Таким є практично одностайний висновок німецьких експертів, які коментують свіжу статистику про подорожчання в країні.

Споживча інфляція та імпортні ціни сповільнили зростання

"Після публікації даних за грудень припущення, що пік інфляції позаду, перетворилося на впевненість", - констатував аналітик банку LBBW Єнс-Олівер Ніклаш (Jens-Oliver Niklasch) після того, як Федеральне статистичне відомство ФРН (Destatis) надало 3 січня попередню оцінку темпів зростання роздрібних цін минулого місяця. Інфляція в річному вираженні знизилася в грудні до 8,6%. У листопаді 2022 року цей показник становив 10,0%, у жовтні - навіть 10,4%.

Через день, 4 січня, статистичне відомство повідомило про різке уповільнення зростання оптових імпортних цін. У листопаді 2022-го вони були на 14,5% вищими, ніж у листопаді попереднього року. У жовтні цей показник становив 23,5%, у вересні - 29,8%. За зміною оптових цін протягом кількох місяців зазвичай слідує коригування роздрібних цін на відповідні товари.

Сайт Федерального статистичного відомства ФРН Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

У Німеччині важливою статтею імпорту є енергоносії, їхнім основним постачальником до початку широкомасштабної агресії проти України 24 лютого 2022 року була Росія. Саме стрибок цін на енергоносії став минулого року головною причиною інфляції в усьому Євросоюзі. У ФРН її особливо сильно розігнав природний газ, постачання якого Росія почала обмежувати ще восени 2021 року, у червні 2022-го істотно скоротила, а 31 серпня повністю припинила.

Ціни на газ та інші енергоносії падають

Як наслідок природний газ у листопаді 2022 року був на 42,7% дорожчим, ніж того ж місяця рік тому. Однак порівняно з жовтнем 2022 року (лише за місяць!) оптові ціни на нього впали відразу на 23,9%. Але ж у листопаді Німеччина вже третій місяць не одержувала російський трубопровідний газ і компенсувала це шляхом посиленого імпорту скрапленого газу через Нідерланди, Бельгію та Францію (перші два німецькі СПГ-термінали запрацювали лише наприкінці грудня).

Водночас ціни на імпортоване кам'яне вугілля лише за місяць знизилися на 19,5%, нафтопродукти коштували порівняно з жовтнем 2022-го на 11,2% менше, а сира нафта, яка з червня неухильно втрачала в ціні, подешевшала ще на 2,4%. Якщо ж узяти весь імпорт, включно із сировиною, компонентами для промислового виробництва і споживчими товарами, то, згідно з повідомленням Destatis від 4 січня, оптові імпортні ціни впали в листопаді порівняно із жовтнем одразу на 4,5%.

Відомство підкреслює, що ніколи ще не фіксувало такого різкого здешевлення імпорту протягом одного місяця. Інакше кажучи, маятник, що різко хитнувся торік у бік височезних цін, тепер почав рух у протилежному напрямку. Скільки він триватиме і коли це відчутно позначиться на цінах у німецьких супермаркетах і магазинах, поки що незрозуміло.



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Пальне на автозаправках відчутно подешевшало

Однак макроекономічна статистика вже зафіксувала явний тренд, і це важливо хоча б тому, що знижує інфляційні очікування бізнесу. Якщо вони високі, це зазвичай підштовхує підприємців до підвищення цін. До того ж, тренд цей - загальноєвропейський. Того ж дня, 4 січня, французьке статистичне відомство Insee повідомило, що річні темпи інфляції, які становили в листопаді в другій після німецької економіці Євросоюзу 7,1%, у грудні несподівано знизилися до 6,7%. Французькі статистики пояснили це сповільненим подорожчанням енергоносіїв і різних послуг у річному вираженні.

Профессор Фрідріх Гайнеманн, Центр європейських економічних досліджень (ZEW) у Мангеймі Фото: ZEW Anna Logue Fotografie

Утім, одна категорія жителів Німеччини, причому вельми численна, тренд до уповільнення інфляції та навіть зниження цін уже помітила. Це автомобілісти. Вони платять зараз за бензин і дизель менше, ніж у вересні 2022 року, коли закінчилося тимчасове антикризове зниження податку на пальне, та істотно менше, ніж навесні відразу після російського нападу на Україну.

Німецький автомобільний клуб ADAC, який щотижня публікує зведення про динаміку цін на автозаправках ФРН, повідомив 4 січня, що літр 95-го бензину з 10% етанолу (сорт Super E10), що коштував чотири місяці тому в середньому 2,023 євро, зараз, на початку нового року, продається за 1,743 євро. Дизельне пальне за той самий період подешевшало з 2,173 євро до 1,850 євро. ADAC публікує середній показник для всієї країни, ціни в різних регіонах відрізняються одна від одної і протягом доби сильно коливаються.

У середині минулого місяця бензин і дизель коштували дещо менше, що, як наголошують німецькі експерти, і стало однією з двох основних причин уповільнення споживчої інфляції в останній місяць 2022 року. На іншу причину вказує у своєму повідомленні Destatis: уряд ФРН як одноразовий захід узяв на себе оплату грудневого рахунку домашніх господарств за газ і тепло. Іншими словами, опалення протягом місяця було для жителів ФРН безкоштовним.

Експерт: "Повернення до стабільних цін цього року неможливе"

Німецькі експерти загалом схвалюють цей захід (за яким незабаром слідуватиме "гальмо цін" - механізм тривалої компенсації населенню та бізнесу високих цін на тепло й електроенергію), однак поділяють думку вже згаданого Єнса-Олівера Ніклаша, що "субсидії не можуть бути постійною відповіддю на інфляційний тиск".

Ще одну причину сповільнення інфляції професор Фрідріх Гайнеманн (Friedrich Heinemann), який очолює один із відділів Центру європейських економічних досліджень (ZEW) у Мангеймі, вбачає в значному підвищенні базової ставки Європейським центральним банком (ЄЦБ). Це сприяло зростанню курсу євро до долара і тим самим дещо здешевило імпорт до Німеччини енергоносіїв і закупівлю на світовому ринку інших товарів.

Незважаючи на посилені закупівлі СПГ, оптові ціни на природний газ у Німеччині знизилися Фото: Michael Weber/Imagebroker/picture alliance

"Проте повернення до стабільних цін цього року неможливе, - наголошує професор Гайнеман. - Інфляція в Німеччині давно вже пов'язана не тільки з цінами на енергію, вона охопила майже всі товари і послуги". В експертних колах стабільними цінами зазвичай вважається рівень річної інфляції трохи нижчий за 2%.

На думку головного економіста DekaBank Ульріха Катера (Ulrich Kater), "питання вже не в тому, чи будуть темпи інфляції знижуватися, а в швидкості цього зниження". Його прогноз: "Для досягнення справжньої стабільності цін потрібні щонайменше один-два роки".

Міністр ФРН: "Поки триває війна, не подешевшає"

Водночас міністр сільського господарства і продовольства ФРН Джем Оздемір (Cem Özdemir) з партії Зелених в інтерв'ю газеті Rheinische Post 3 січня наголосив, що зростання цін на харчові продукти стало наслідком "війни Путіна", а тому не варто чекати на їхнє зниження, "поки російський президент веде свою жахливу агресивну війну проти України". Як відомо, Україна до війни була дуже великим постачальником зерна та інших видів продовольства на світовий ринок.

Повідомлення Destatis від 4 січня про рівень оптових імпортних цін у листопаді 2022 року знову підтверджує, що подорожчання сільськогосподарської продукції та продовольства залишається однією з основних причин високої споживчої інфляції в Німеччині. Так, живі свині, яких закуповують на світовому ринку, коштували на 91,9% дорожче, ніж рік тому, яйця подорожчали на 57,5%, молоко і молочні продукти - на 29,5%, м'ясо та м'ясні вироби - на 25,8%, тваринні та рослинні жири - на 19,4%.

Щоправда, якщо порівнювати з жовтнем 2022-го, то багато харчових продуктів подешевшали, зазначає Destatis, що повністю вписується в загальну картину уповільнення інфляції. Однак це зниження виявилося далеко не настільки значним, як у енергоносіїв. Так, ціни на зерно знизилися за місяць на 3,2%, а живі свині коштували всього на 1,1% менше.