Іноземних інвесторів не злякав зліт цін на енергію у ФРН

Деіндустріалізація Німеччини? 2022 року міжнародний бізнес активно вкладав гроші в німецьку економіку. Лідерами знову стали фірми зі США. Tesla та Ford розвивали автопром.

Економіка Німеччини зберігає високу привабливість для іноземних інвесторів, і найактивнішими з них у 2022 році знову були компанії зі США. Поки у ФРН розгорталася дискусія про загрозу деіндустріалізації країни через високі ціни на газ та електроенергію, а в російських ЗМІ та соцмережах пророкували масове перенесення німецького промислового виробництва за океан, американські фірми скористалися сприятливим моментом з особливо високим курсом долара до євро, щоб розширити свою присутність на німецькому ринку.

Низький курс євро сприяв припливу інвестицій зі США

"Обмінний курс долара зіграв гігантську роль", - зазначив у розмові з інформаційною агенцією Reuters Роберт Германн (Robert Hermann), який очолює Germany Trade & Invest (GTAI). Ця державна організація сприяє прямим іноземним інвестиціям у Німеччині, а також капіталовкладенням німецьких фірм за кордоном, і веде відповідну статистику.

Найбільший американський інвестор у ФРН - гігант інтернет-торгівлі Amazon. У Бад-Херсфельді знаходиться один із його 20 німецьких логістичних центрів.

Друге місце серед найважливіших іноземних інвесторів у ФРН, але з великим відривом від американців, знову посіли британські фірми. Роберт Германн пояснив це наслідками Brexit - виходу Великобританії з Європейського Союзу, адже "той, хто працює в Німеччині, забезпечує доступ до всього внутрішнього ринку ЄС". На третьому місці - сусідня Франція, друга за розміром економіка Євросоюзу та ключовий партнер ФРН по ЄС.

Підбиваючи загальні підсумки 2022 року, Роберт Германн підкреслив, що всупереч побоюванням через вибух цін на енергоносії і дефіцит кваліфікованих кадрів, що загострюється, "стриманості щодо інвестицій у Німеччину немає". Більше того, за кількістю іноземних фірм, які вперше створили підприємства у ФРН, "ситуація навіть дещо краща, ніж у 2021 році". Загалом минулого року 1806 зарубіжних компаній відкрили бізнес на німецькому ринку або розширили вже існуючий. Це зростання на 7 відсотків. "Тож справи продовжуються добре", - зазначив глава GTAI.

Один з найбільших американських інвесторів у ФРН - гігант інтернет-торгівлі Amazon. У Бад-Херсфельді знаходиться один з його 20 німецьких логістичних центрів Фото: Êrik Lattwein/Zoonar/picture alliance

Intel починає найбільший індустріальний проєкт у ФРН

Він особливо наголосив на підвищеному інтересі іноземних компаній до інвестицій в інноваційні галузі німецької економіки - такі, наприклад, як виробництво напівпровідників або випуск та переробка акумуляторних батарей для електромобілів.

Так, навесні 2022 року американська корпорація Intel, один із світових лідерів у галузі мікропроцесорів, оголосила про рішення вкласти до 2027 року гігантську суму в 17 млрд євро у будівництво двох заводів із виробництва чіпів у східнонімецькому Магдебурзі. Це зараз найбільший індустріальний проєкт у ФРН у нинішньому столітті.

У листопаді 2022 року компанія Intel за 100 млн євро придбала ділянку в 430 гектарів, у січні-лютому 2023-го територію майбутнього будівництва підключатимуть до енерго- та водопостачання. Американський інвестор визнає, що через сплеск цін на енергію, а також на послуги будівельної галузі, початок спорудження самих заводів, запланований на першу половину року, може затриматися, і поки що не називає конкретну дату. Вона буде оголошена після отримання субсидій, вже закладених до бюджетів Євросоюзу та Німеччини. Водночас гуртові ціни на газ та електроенергію в ЄС та у ФРН продовжують падати.

Комп'ютерний макет майбутнього виробничого комплексу Intel у Магдебурзі Фото: Intel Corporation

Перший закордонний завод китайської CATL запрацював

Інший великий іноземний інвестор у перспективні інноваційні галузі німецької економіки - китайська компанія CATL, один із світових лідерів у галузі виробництва акумуляторних батарей. 2022 року вона завершила поблизу східнонімецького Ерфурта будівництво свого першого виробничого комплексу за межами КНР. 22 грудня новий завод розпочав серійний випуск літій-іонних батарей.

Встановлення та введення в дію подальших виробничих ліній заплановано на 2023 рік. Усього CATL вкладе в проєкт у федеральній землі Тюрингія близько 1,8 млрд євро і створить у цьому індустріально поки що слабко розвиненому регіоні ФРН до 2 000 нових робочих місць.

Поблизу заводу ще в 2020 році відкрився науково-дослідницький центр з розробки батарейних технологій, що входить до системи Товариства імені Фраунгофера (Fraunhofer-Gesellschaft) - об'єднання німецьких інститутів прикладних досліджень. Уряд Тюрингії виділив на створення та роботу цього центру 13,5 мільйона євро.

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Додамо, що спорудження в Німеччині заводів з виробництва різних матеріалів для акумуляторних батарей у 2022 році розпочали не лише німецький хімічний концерн BASF, а й іноземні інвестори: австралійсько-малайзійська група Altech Chemicals та канадська Rock Tech Lithium.

Адміністративна будівля виробничого комплексу китайської фірми CATL поблизу Ерфурта Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

На сході Німеччини більше місця, ніж на заході

Всі три компанії вирішили розмістити свої нові підприємства у східнонімецькій федеральній землі Бранденбург, де був реалізований і, мабуть, найбільший іноземний інвестиційний проєкт останніх років у Німеччині: спорудження першої в Європі гігафабрики американського виробника електромобілів Tesla проєктною потужністю 500 тисяч автомобілів на рік. 22 березня 2022 року її урочисто відкрили голова корпорації Ілон Маск та канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Те, що всі наведені приклади пов'язані зі Східною Німеччиною, зовсім не є випадковістю. Глава Germany Trade & Invest Роберт Германн окремо зазначив в інтерв'ю Reuters, що в Західній Німеччині, щільно заселеній та забудованій, стає дедалі складніше знаходити відповідні площі для спорудження нових заводів, особливо великих. Тому в цій частині ФРН іноземні інвестори часто концентруються на модернізації чи перепрофілюванні вже існуючих виробничих потужностей.

Гігафабрика Tesla в Грюнхайде поблизу Берліна з березня 2022 року нарощує випуск автомобілів Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Ford перебудовує завод у Кельні для випуску електромобілів

Яскравим прикладом цього є американський автобудівник Ford, який протягом усього 2022 року прискореними темпами перебудовував заснований ще 1925 року завод у Кельні. Корпорація виділила 1 млрд доларів на перетворення свого головного європейського підприємства на Ford Cologne Electrification Center - тобто центр виробництва електромобілів.

Вже в червні 2023 року, роком раніше спочатку запланованого терміну, американський інвестор збирається припинити випуск у Кельні популярної моделі малого класу Ford Fiesta з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ) і замість неї взятися за випуск компактного автомобіля, що працює виключно на електричній тязі. Це буде перший європейський електромобіль Ford для масового ринку.

Дострокова зупинка попередніх виробничих ліній дозволить до 2024 року налагодити на заводі випуск другої моделі електромобіля, на що корпорація виділить ще 1 млрд доларів. Її пресслужба наголошує, що у сумі це стане найбільшою інвестицією в історії кельнського заводу. У результаті обсяги виробництва залишаться приблизно такими ж, що і при використанні ДВЗ, і становитимуть близько 200 тисяч машин на рік.

Вже вкладені минулого року кошти пішли, зокрема, на спорудження двох нових цехів, а також заміну сучасними технологіями трьох пічок, що дозволило відмовитися від використання природного газу та знизити споживання електроенергії. Нова система витяжної вентиляції в лакувальному цеху також сприятиме суттєвій економії електрики.

Європейський головний завод Ford побудований у Кельні на березі Рейну Фото: Martin Meissner/picture-alliance/dpa

Німецький автопром не йде в Америку. Він давно вже там

Отже, саме американські інвестори Tesla і Ford зробили у 2022 році істотний внесок у збільшення потужностей та модернізацію автомобільної промисловості Німеччини та дали сильний імпульс її подальшому розвитку. Тож твердження, що активно повторюються в деяких російських ЗМІ та соцмережах, ніби "німецький автопром йде в Америку", тому що Німеччина більше не отримує дешевий російський газ, виявилися, м'яко кажучи, дуже перебільшеними.

Тим паче, що німецький автопром давно вже міцно облаштувався в Америці з її величезним автомобільним ринком. Так, концерн BMW почав випускати свої автомобілі в США у 1994 році, Mercedes-Benz відкрив там завод у 1996 році, Volkswagen - у 2011-му. І всі ці компанії, звісно, і далі вкладатимуть гроші в ці великі американські підприємства і розміщуватимуть там частини свого глобального виробництва. У тому числі для того, щоб використати вигідне географічне положення цих заводів для постачання на ринки Південної Америки та Азії.