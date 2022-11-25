Економіка ФРН у третьому кварталі зросла на 0,4 відсотка

В минулому кварталі в Німеччині зафіксували неочікувано економічне піднесення. Експерти пов'язують це зі зростанням приватного споживання, попри інфляцію.

В Німеччині зафіксували несподіване незначне економічне зростання в третьому кварталі. За період з липня по вересень 2022 року приріст ВВП Німеччини порівняно з попереднім кварталом становив 0,4 відсотка. Це значно більше, ніж за попередніми оцінками, повідомило Федеральне статистичне відомство у п'ятницю, 25 листопада. ВВП Німеччини перевищив докризовий рівень вперше.

Експерти пов'язують поліпшення показників насамперед з ростом приватного споживання. Річ у тім, що попри високу інфляцію та енергетичну кризу, що посилюється, жителі Німеччини скористалися скасуванням майже всіх антикоронавірусних обмежень та активно купували в магазинах і вчащали до ресторанів. За підрахунками відомства, загальний обсяг приватних витрат за звітний період перевищив показник попереднього кварталу на один відсоток.

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Зростання експорту та імпорту

Попри напружену ситуацію на міжнародній політичній арені, зріс і обсяг торгівлі Німеччини з іншими країнами. Завдяки, як і раніше, високій кількості замовлень і відновленню міжнародних ланцюгів поставок, Німеччина в третьому кварталі експортувала на 2 відсотка більше товарів і послуг, ніж у другому кварталі. Обсяг імпорту зріс на 2,4 відсотка.

У річному обчисленні ВВП Німеччини зріс у третьому кварталі на 1,3 відсотка. Порівняно з четвертим кварталом 2019 року - періодом безпосередньо перед початком пандемії коронавірусу - ВВП зріс на 0,3 відсотка.