Німецькі спецслужби очікують протестів через енергокризу

У Німеччині Федеральне управління кримінальної поліції застерігає від загроз внутрішній безпеці через зростання цін на енергоносії та високу інфляцію.

Загрози внутрішній безпеці ФРН можуть постати уже наступними тижнями. Ситуація порівнянна з тою, яка виникла через протести проти обмежувальних заходів під час пандемії СOVID-19, ідеться у внутрішній доповіді спецслужби. Цитати з неї у суботу, 24 вересня, наводить німецьке видання Tagesspiegel.

Загрози внутрішній безпеці можуть виникнути, "якщо значна частка населення відчуватиме, що опиниться в умовах, що загрожують її існуванню, спричинених політичними рішеннями". Очікується не лише проведення масових демонстрацій, а й захоплення і блокування підприємств енергетичного та оборонного секторів. Крім того, з боку правоекстремістів та "коронаскептиків" можливим є вчинення злочинів щодо політиків.

До того ж, ідеться у доповіді, поліція реєструє наміри ісламістів, пов'язані з використанням нинішньої кризової ситуації. Ідеться, зокрема, про заклики до нападів на "економічну інфраструктуру".

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Промислові підприємства скорочують виробництво

Водночас, як повідомляє Bloomberg, промислові гіганти Європи починають скорочувати виробництво на континенті навіть попри наявність скорочення дефіциту газу, оскільки ціна на нього надто висока. За даними видання, Європа нині платить за газ всемеро більше, ніж США. Тож у Німеччині скоротилося позитивне сальдо торгівлі, оскільки різке зростання вартості імпортованих енергоресурсів компенсувало її дорогий експорт автомобілів, а хімічні компанії почали переносити виробництво за межі країни.

Там, де це можливо, виробники, наприклад Volkswagen і BMW AG, переходять від газу до нафти або вугілля, щоб забезпечити роботу обладнання. Але деякі енергомісткі виробництва, такі як виробництво металів, паперу та кераміки, унеможливились, що спонукає дедалі більше компаній закриватися, переносити виробництво за кордон або, як хімічний гігант BASF SE, імпортувати ключові матеріали, такі як аміак, від конкурентів.

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