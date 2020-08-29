Правоекстремісти задали тон понад 90 антикарантинним акціям в Німеччині

З 25 квітня до 10 серпня в Німеччині проведено понад 90 мітингів проти коронавірусних обмежень, організаторами яких були і представники правих екстремістів. Про це у неділю, 6 вересня, повідомляє dpa з посиланням на відповідь Федерального відомства з охорони конституції на запит фракції Лівої партії у Бундестазі.

Згідно з цими даними, понад дві третини з усіх протестів, які організовували або у яких брали активну участь праві екстремісти, відбулись федеральній землі Саксонія-Ангальт на сході Німеччини. Здебільшого у них брали участь кілька десятків людей.

У липні зафіксовано два мітинги на заході країни - у Дюссельдорфі та Ессені - за участі правоекстремістів. На них також були присутні кілька сотень демонстрантів. Зазначається, що офіційно більшість акцій організовували окремі особи, а не партії чи об'єднання. Про деякі мітинги місцева влада заздалегідь не була поінформована.

Нагадаємо, 29 серпня розпочалась масштабна акція противників коронавірусних обмежень у Берліні, натомість поліцейські її припинили, оскільки учасники не дотримувалися базових правил захисту від інфікування коронавірусом - вони не одягали масок і не дотримувалися дистанції.

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Згодом між учасниками та поліцією почалися сутички. Через невелику кількість правоохоронців деякі протестувальники встигли піднятися сходами до будівлі Рейхстагу. В середину будівлі, де засідає німецький Бундестаг, протестувальники не потрапили, їх відтіснила поліція.

Серед демонстрантів тоді були представники руху "рейхсбюргерів", які тримали в руках чорно-біло-червоні прапори Німецької імперії. Також візуально виокремлювались на акції невеликі групи правих екстремістів та неонацистів. Загалом, за даними міської влади, у протестах брали участь 38 тисяч людей. Упродовж дня було затримано близько 300 осіб.

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