Економіка Німеччини зросла у третьому кварталі 2022 року

Обсяг ВВП Німеччини дещо додав у третьому кварталі, однак експерти називають поточний розвиток "затишшям перед бурею" та побоюються рецесії.

Попри негативний вплив війни Росії проти Україні, енергетичну кризу та наслідки пандемії COVID-19, економіка Німеччини з липня по вересень 2022 року зросла. Порівняно з другим кварталом поточного року обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП) ФРН додав 0,3 відсотка, повідомило Федеральне статистичне відомство у Вісбадені у п'ятницю, 28 жовтня.

Зростання зумовлене насамперед приватними витратами на споживчі товари. Для порівняння: у першому кварталі 2022 року німецька економіка зросла на 0,8 відсотка.

Однак протягом літніх місяців у Німеччині діяли заходи підтримки населення, зокрема державні субсидії на пальне для автомобілів (Tankrabatt) та квитки вартістю дев'ять євро на регіональний громадський транспорт. Тож остання статистика відображає лише "затишшя перед бурею", зауважив експерт банку Commerzbank Йорґ Кремер (Jörg Krämer) в коментарі Reuters. За його оцінками, купівельну спроможність населення в подальшому "зламає" висока інфляція.

Читайте також: Що чекає на економіку Німеччини: зростання, спад, технічна рецесія?

Очікування рецесії у Німеччині

Мюнхенський інститут ifo прогнозує, що в четвертому кварталі 2022 року обсяг економіки Німеччини скоротиться на 0,6 відсотка. Головний емісійний банк Німеччини - Німецький федеральний банк (Бундесбанк) - також вказує на високе навантаження, з яким зіткнулася економіка ФРН через інфляцію, нестабільність постачання енергоносіїв і ціни на газ і струм. За його прогнозами, Німеччина перебуває на порозі рецесії, а "обсяг економіки за зимове півріччя може суттєво скоротитися".

Читайте також: У ФРН представили план допомоги споживачам при оплаті за газ

При цьому інфляція на рівні 10 відсотків, що змушує споживачів купувати менше товарів, - не єдина проблема. Наразі дві третини підприємств у Німеччині борються з нестачею матеріалів та напівфабрикатів, через яку вони не можуть підняти рівень виробництва. Очікується, що орієнтовані на експорт галузі зіткнуться з наслідками ослабленої кон'юнктури світового ринку.

Читайте також: Не лише газ: від якої сировини та з яких країн залежить Німеччина

За розрахунками уряду ФРН, 2022 року обсяг економіки Німеччини зросте на 1,4 відсотка, а 2023 року скоротиться на 0,4 відсотка.