  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
Бундесбанк ФРН (фото з архіву)
Бундесбанк ФРН (фото з архіву)Фото: Daniel Kubirski/picture alliance
ЕкономікаНімеччина

У ФРН - двозначна інфляція вперше за 70 років

Катерина Вєнкіна | Олександр Куницький
34 хв. тому

Економіка Німеччини, ймовірно, перебуває на порозі рецесії, йдеться у звіті Бундесбанку. Інфляція у вересні становила 10,9 відсотка.

https://p.dw.com/p/4IWY3

У вересні поточного року інфляція у Німеччині становила 10,9 відсотка у річному вираженні, тоді як у серпні - 8,8 відсотка. Економіка країни, ймовірно, перебуває на порозі рецесії, йдеться у щомісячному звіті Німецького федерального банку (Бундесбанку), оприлюдненому у п'ятницю, 21 жовтня.

Зазначається, що висока інфляція, а також невизначеність щодо поставок енергоносіїв та їх вартості чинять сильний тиск на економічну ситуацію у ФРН.

Читайте також: Зима 2023-2024 років у ФРН може бути ще важчою - МВФ

Ціни на імпорт збільшились на понад 30 відсотків

Загалом ціни на імпорт у серпні зросли приблизно на 33 відсотки порівняно з попереднім роком, на німецьку продукцію - приблизно на 46 відсотків. "Наприклад, при продажах на внутрішньому ринку електроенергії та газу зафіксовано підйом у три рази", - наголошується у звіті.

На думку експертів, рівень інфляції у ФРН найближчими місяцями, ймовірно, залишатиметься двозначним (вперше за 70 років), навіть у разі набуття чинності деяких послаблень. Йдеться, зокрема, про зниження ставки ПДВ на газ та центральне опалення з жовтня.

Пропозиція повернути у грудні домашнім господарствам гроші у розмірі місячної плати за газ також не обов'язково загальмує розгін інфляції. "Це залежить від того, яким чином державна субсидія досягне домогосподарств і, отже, яким чином цей крок вплине на офіційний вимір цін", - зазначають експерти.

Читайте також: Інфляція в Туреччині побила "рекорд" 1998 року в 80 відсотків

У третьому кварталі 2022 року обсяги виробництва суттєво не змінилися порівняно з попередніми показниками. На серпень промисловість та будівництво дещо збільшили показники виробництва. Скасування більшості антипандемійних обмежень, ймовірно, надало позитивного імпульсу в низці секторів сфери послуг. У сфері роздрібної торгівлі, навпаки, продажі дещо знизилися.

Уряд ФРН знизив економічний прогноз

Уряд Німеччини 12 жовтня значно знизив свій економічний прогноз через кризу, спричинену зростанням цін на енергоносії. Влада очікує лише невеликого економічного зростання на 1,4 відсотка цього року, а наступного року економіка, ймовірно, скоротиться на 0,4 відсотка. 2024 року очікується зростання на 2,3 відсотка.

"Нині ми переживаємо гостру енергетичну кризу, яка дедалі більше перетворюється на економічну та соціальну кризу", - констатував міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck). За його словами, спусковим механізмом став напад Росії на Україну в лютому та припинення постачання газу з РФ до Європи. В результаті ціни на енергоносії опинилися на вкрай високому рівні, наголосив Габек.

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Володимир Путін і Володимир Зеленський

Ердоган: Путін став відкритіший до переговорів з Зеленським

Конфлікти3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Київ, пожежа на теплоелектростанції

Укренерго: Рахунок РФ отримає після війни і він буде великий

Укренерго: Рахунок РФ отримає після війни і він буде великий

Конфлікти21 год. тому
Теплий жовтень 2022 року в Німеччині

Чому Німеччина не замерзає без російського газу?

Чому Німеччина не замерзає без російського газу?

Економіка5 хв. тому
Ліз Трасс протрималася на посаді лише 44 дні

Політичний землетрус у Великобританії

Політичний землетрус у Великобританії

Політика2 год. тому
Український національний стенд на Франкфуртському книжковому ярмарку

Франкфуртський ярмарок: у центрі уваги - українські книжки

Франкфуртський ярмарок: у центрі уваги - українські книжки

Культура4 год. тому
Проросійський протест у Болгарії під час війни РФ проти України

Кібератака на Болгарію: диверсія як прикриття шпигунства?

Кібератака на Болгарію: диверсія як прикриття шпигунства?

Конфлікти8 год. тому
В очікуванні своєї черги: танкер біля узбережжя Іспанії

Затори танкерів перед терміналами зрідженого газу в Іспанії

Затори танкерів перед терміналами зрідженого газу в Іспанії

Економіка21 год. тому
На головну сторінку