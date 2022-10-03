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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Інфляції сприяє постійне зниження відсоткових ставок, на якому послідовно наполягає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Emin Sansar/AA/picture alliance
ЕкономікаТуреччина

Інфляція в Туреччині побила рекорд 1998 року в 80 відсотків

Степан Смишляєв
1 год. тому

Інфляцію провокують наслідки вторгнення Росії в Україну, а також падіння курсу ліри. Їй також сприяє постійне зниження відсоткових ставок, на якому послідовно наполягає президент Туреччини Реджеп Ердоган.

https://www.dw.com/uk/inflacia-v-tureccini-pobila-rekord-1998-roku-v-80-vidsotkiv/a-63320385

Річна інфляція в Туреччині досягла 24-річного максимуму в 83,45 відсотка, перевищивши попередній "рекорд" 1998 року, коли індекс споживчих цін сягнув позначки в 80,4 відсотка. ПРо це у понеділок, 3 жовтня, повідомляє агенція AP із посиланням на офіційні дані.

За інформацією Статистичного інституту Туреччини, у вересні споживчі ціни зросли на три відсотки. Найбільше річне зростання цін спостерігалося в транспортному секторі - на понад 117 відсотків, за ним слідують ціни на продукти харчування та безалкогольні напої - на 93 відсотки.

При цьому експерти стверджують, що реальна інфляція набагато вища за офіційну статистику, а незалежна група з дослідження інфляції в понеділок оцінила її річний рівень у 186,27 відсотка.

Неортодоксальна економічна політика Ердогана

Минулого місяця центральний турецький банк знову знизив базову ставку до рівня 12 відсотків, попри зростання цін, падіння ліри та незбалансований поточний рахунок. Ліра втратила понад 50 відсотків своєї вартості щодо долара США з тих пір, як центральний банк почав знижувати ставки минулого року. Падіння курсу ліри, а також наслідки війни в Україні продовжують провокувати інфляцію в країні.

На думку економістів, зростання інфляції в Туреччині підживлюється неортодоксальним переконанням президента Реджепа Таїпа Ердогана, що висока вартість запозичень веде до зростання цін, що суперечить усталеній економічній теорії. В уряді країни сподіваються, що зниження відсоткових ставок підвищить виробництво та експорт і сприятиме досягненню профіциту поточного рахунку. Ердоган заявив, що очікує зниження інфляції наступного року.

Він прийшов до влади в Туреччині у 2003 році саме на хвилі кризи, спровокованої рекордною інфляцією 1998 року.

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