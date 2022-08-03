Інфляція в Туреччині наблизилася до 80 відсотків

Річна інфляція у Туреччині за підсумками липня зросла до 79,6 відсотка – максимального показника з 1998 року. За підсумками липня місячне зростання цін склало 2,37 відсотка, повідомив у середу, 3 серпня, інститут статистики Туреччини.

Найсильніше в країні зростають ціни в транспортному секторі - за рік вони збільшилися на 119,11 відсотка, а продукти харчування та напої подорожчали на 94,65 відсотка, зазначають аналітики. Аналітики Reuters прогнозували підвищення споживчих цін у річному вираженні на рівні 80,5 відсотка, газета The Financial Times чекала їхнього зростання в липні на 80,1 відсотка.

Річна інфляція в країні знаходиться на найвищому рівні з вересня 1998 - тоді вона досягла 80,4 відсотка. Саме на хвилі тієї кризи до влади в 2003 році прийшов Реджеп Тайіп Ердоган, який нині обіймає посаду президента Туреччини, нагадує видання The Guardian.

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Інфляція зростає через ліру, що слабшає

Інфляція у Туреччині почала зростати восени 2021 року, коли курс ліри різко впав після зниження Центральним банком країни ставки до 14 відсотків, зазначає Reuters. Цього року зростання цін ще більше підштовхнули економічні наслідки російського вторгнення в Україну і падіння ліри, що продовжується. Валюта ослабла на 44 відсотки до долара в 2021 році і впала ще на 27 відсотків у нинішньому.

Однією з причин зростання цін аналітики називають політику Ердогана щодо зниження відсоткових ставок для прискорення економічного зростання, започатковану в 2018 році,. Це було зроблено всупереч пораді голови центрального банку, що призвело до падіння курсу ліри до рекордно низького рівня та зростання витрат у країні, що залежить від імпорту матеріалів і енергії, пише The Guardian. З того часу президент звільнив трьох керівників центрального банку.

Економісти сумніваються у правдивості показників інфляції

Деякі аналітики та опозиція в країні вважають, що справжній рівень інфляції вищий за офіційні цифри, пишуть FT і Reuters. Торгова палата Стамбула у червні повідомила, що річна інфляція у найбільшому місті Туреччини досягла 94 відсотків. Звіт турецької групи незалежних економістів ENAG показав, що споживчі ціни у червні зросли на 175 відсотків порівняно з минулим роком, зазначала газета The Guardian.

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