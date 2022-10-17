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Енергетична криза в Європі надовго, вважають в МВФ
Енергетична криза в Європі надовго, вважають в МВФФото: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance
ЕкономікаНімеччина

Зима 2023-2024 років у ФРН може бути ще важчою - МВФ

Степан Смишляєв | Ганна Мельникова
2 год. тому

Енергетична криза в Європі надовго, тому необхідно більше використати відновлювану енергію, наголошує віцепрезидентка Міжнародного валютного фонду.

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Енергетична криза торкнеться Німеччини сильніше, ніж очікувалося раніше. "Ця зима буде важкою, але зима 2023 року може бути ще гіршою", - заявила віцепрезидентка Міжнародного валютного фонду (МВФ) Гіта Гопінат у понеділок, 17 жовтня, в інтерв'ю газеті Handelsblatt.

Вона попередила, що ціни на пальне довгий час залишатимуться високими. "Німеччина має реагувати. Сферу використання відновлюваної енергії потрібно значно розширювати", - впевнена віцепрезидентка.

Віцепрезидентка МВФ Гіта Гопінат
Віцепрезидентка МВФ Гіта Гопінат попередила, що економіка Німеччини ще довго стикатиметься з труднощами.Фото: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Згідно з останніми оцінками МВФ, німецька економіка цього року зросте на 1,5 відсотка, а 2023-го - втратить в обсязі 0,3 відсотка. За словами Гопінат, це обумовлено особливо сильним впливом пандемії COVID-19 та підвищенням витрат на паливо на розвинену промисловість країни. "Німеччина - індустріальний центр, і такі потрясіння її зачіпають найбільш відчутно", - пояснила вона.

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Економістка, як і раніше, схвалює "захисний механізм", запропонований  міністром фінансів ФРН Крістіаном Лінднером (Christian Lindner), який передбачає заходи підтримки для компаній та населення, а також відмову від націнки на газ. "Варто зробити все можливе, щоб стримати інфляцію", - зазначила вона.

Водночас, коментуючи підвищення ключової ставки Європейським центральним банком, Гопінат порадила відмовитись від експансивної фіскальної політики.

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