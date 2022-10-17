Зима 2023-2024 років у ФРН може бути ще важчою - МВФ

Енергетична криза в Європі надовго, тому необхідно більше використати відновлювану енергію, наголошує віцепрезидентка Міжнародного валютного фонду.

Енергетична криза торкнеться Німеччини сильніше, ніж очікувалося раніше. "Ця зима буде важкою, але зима 2023 року може бути ще гіршою", - заявила віцепрезидентка Міжнародного валютного фонду (МВФ) Гіта Гопінат у понеділок, 17 жовтня, в інтерв'ю газеті Handelsblatt.

Вона попередила, що ціни на пальне довгий час залишатимуться високими. "Німеччина має реагувати. Сферу використання відновлюваної енергії потрібно значно розширювати", - впевнена віцепрезидентка.

Віцепрезидентка МВФ Гіта Гопінат попередила, що економіка Німеччини ще довго стикатиметься з труднощами. Фото: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Згідно з останніми оцінками МВФ, німецька економіка цього року зросте на 1,5 відсотка, а 2023-го - втратить в обсязі 0,3 відсотка. За словами Гопінат, це обумовлено особливо сильним впливом пандемії COVID-19 та підвищенням витрат на паливо на розвинену промисловість країни. "Німеччина - індустріальний центр, і такі потрясіння її зачіпають найбільш відчутно", - пояснила вона.

Читайте також: Німеччина зменшить податок на газ до березня 2024 року

Економістка, як і раніше, схвалює "захисний механізм", запропонований міністром фінансів ФРН Крістіаном Лінднером (Christian Lindner), який передбачає заходи підтримки для компаній та населення, а також відмову від націнки на газ. "Варто зробити все можливе, щоб стримати інфляцію", - зазначила вона.

Водночас, коментуючи підвищення ключової ставки Європейським центральним банком, Гопінат порадила відмовитись від експансивної фіскальної політики.