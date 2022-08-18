 Німеччина зменшить податок на газ до березня 2024 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2022

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Новини

Німеччина зменшить податок на газ до березня 2024 року

Канцлер ФРН Олаф Шольц оголосив, що уряд Німеччини знизить ставку податку на газ з 19 до 7 відсотків, щоб полегшити фінансове навантаження на населення країни на тлі зростання цін на енергоносії.

Symbolbild Gasherd

Німеччина тимчасово знизить ставку податку на газ з 19 до 7 відсотків, щоб полегшити фінансове навантаження на населення країни. Про це у четвер, 18 серпня, під час пресконференції у Берліні заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz). 

Знижена ставка податку діятиме до березня 2024. Різницю покриватимуть з державної скарбниці, сказав німецький канцлер.

Уряд країни пішов на такий крок у відповідь на зростання цін на енергоносії на тлі війни, яку Росія розв'язала проти України.

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"Зростання цін на газ стало великим тягарем для багатьох громадян", - пояснив Шольц і додав, що уряд готує додаткові заходи врегулювання ситуації, про які оголосять пізніше.

Напередодні кілька сотень людей зібралися біля мерії міста Нойруппін неподалік Берліна, де перебував Шольц, щоб висловити невдоволення підвищенням тарифів на газ. Як повідомляє німецька інформагенція dpa, протест організувала праворадикальна партія "Альтернатива для Німеччини".

Підвищення націнки на газ 

Нагадаємо, 15 серпня спільне підприємство газотранспортних компаній Trading Hub Europe, оголосило, що нова газова націнка (Gasumlage) у Німеччині з жовтня становитиме 2,419 євроцента за кіловат-годину (кВт∙год). Це збільшить витрати середньостатистичної німецької сім'ї на теплу воду і опалення приблизно на 40 євро на місяць.

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Збільшення націнки відбулося у рамках антикризових заходів, що були оголошені урядом Німеччини у відповідь на скорочення імпорту російського газу. Згідно з ними, імпортери газу, що постраждали від значного скорочення імпорту, мають право на фінансову компенсацію частини витрат. Більшість фінансового навантаження перекладається на споживача.

Нагадаємо, прокачування газу "Північним потоком", який є головним джерелом надходження російського газу до Німеччини, скоротилося до 20 відсотків від його потужності

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