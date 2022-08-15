 Німцям оголосили, скільки їм доведеться доплачувати за газ через подорожчання | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.08.2022

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Економіка

Німцям оголосили, скільки їм доведеться доплачувати за газ через подорожчання

Gasumlage - екстраординарний захід уряду ФРН через скорочення поставок газу з Росії. Енергокомпаніям дозволили брати з клієнтів більше грошей, ніж зазначено у контрактах.

Газова криза в Європі

Газова криза в Німеччині вступає в нову фазу: уряд ФРН підключає населення до фінансування закупівель палива, що сильно подорожчало. Окрім обумовлених в контрактах тарифів, влада вирішила дозволити енергокомпаніям стягувати з кінцевих споживачів додаткову плату за постачання газу.

15 серпня спільне підприємство газотранспортних компаній Trading Hub Europe, якому доручили визначити та узгодити в галузі розміри нової газової націнки (Gasumlage), оголосило, що вона становитиме 2,419 євроцента за кіловат-годину (кВт∙год). Це значно менше, ніж багато хто побоювався.

Витрати сім'ї в індивідуальному будинку зростуть на 40-45 євро на місяць

Як наслідок, родині, яка мешкає в індивідуальному будинку та має річне енергоспоживання 20 тисяч кВт∙год, доведеться додатково заплатити за теплу воду та опалення 484 євро на рік (близько 40 євро на місяць), підрахувало інформаційне агентство dpa. За оцінками Інституту німецької економіки в Кельні (IW), додаткові витрати для домогосподарства на одну людину з житловою площею 60 квадратних метрів становитимуть близько 203 євро на рік (17 євро на місяць) та близько 542 євро на рік (45 євро на місяць) для сім'ї в індивідуальному будинку площею 140 квадратних метрів.

Водночас додатковий фінансовий тягар для німецької індустрії становитиме близько 5,7 мільярда євро, при цьому більше половини цієї суми доведеться заплатити хімічним, металургійним, металообробним підприємствам, а також виробникам скла та керамічних виробів, попереджає інститут IW.

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Причому на суму націнки має ще нараховуватися податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 19 відсотків. Однак міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) вже направив до Єврокомісії листа з проханням у цьому випадку зробити виняток із правил ЄС. Якщо цього не станеться, наголосив він, держава не направить додаткові доходи до бюджету, а поверне їх населенню у вигляді підтримки тих, хто найбільше страждає від подорожчання енергії.

Офіційно Gasumlage запроваджується з 1 жовтня 2022 року, проте німецькі закони захисту прав споживачів вимагають завчасно повідомляти клієнтів про майбутні підвищення. Вперше німецьким домогосподарствам доведеться платити націнку, швидше за все, у листопаді чи навіть у грудні.

Лічильник газу в німецькому будинку

Лічильник газу в німецькому будинку

Виняток із правила не змінювати ціни в чинних контрактах

Надання енергокомпаніям права брати з клієнтів додаткові гроші є екстраординарним антикризовим заходом. Адже суворе виконання сторонами договірних зобов'язань є одним із наріжних каменів ринкової економіки: компанії, що надають іншим фірмам та населенню товари та послуги, до закінчення термінів контрактів не мають права змінювати прописані в них ціни.

Але надзвичайна ситуація вимагала надзвичайних заходів. У Німеччині компанії у сфері електро- та газопостачання зазвичай укладають договори з кінцевими споживачами на рік чи два, а потім автоматично продовжують їх ще на рік на тих самих умовах. Якщо ж постачальник має намір підвищити ціни, він зобов'язаний вчасно попередити про це клієнта, і той має законне право і реальну можливість змінити колишнього постачальника на нового, більш вигідного, адже на ринку велика конкуренція і широкий вибір.

Досі ця система нормально функціонувала. Проте з середини червня Росія в особі "Газпрому" порушила свої довгострокові договірні зобов'язання перед німецькими імпортерами, різко скоротивши поставки газу. Через це ціни на нього, які й до цього зросли в декілька раз в порівнянні з періодом до пандемії, ще раз більш ніж подвоїлися. Це створило реальну загрозу для найбільших німецьких енергетичних компаній.

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Адже в основу їхніх контрактів із кінцевими споживачами закладені ціни, розраховані на основі колишніх домовленостей із "Газпромом". Оскільки російський державний концерн перестав постачати належні обсяги, німецьким енергокомпаніям для виконання своїх зобов'язань перед клієнтами, доводиться докуповувати газ на спотовому ринку (на біржах короткострокових контрактів) за цінами, що злетіли до небачених висот. Зрозуміло, що бізнес за схемою "дорого купувати та дешево продавати" довго функціонувати не міг.

RWE та Shell не перекладатимуть витрати на клієнтів

Тепер запроваджений урядом ФРН механізм перерозподілу витрат на закупівлю газу дає компаніям право перекладати на населення та бізнес 90 відсотків своїх додаткових витрат, втім не зобов'язує їх це робити.

Концерн RWE, один із лідерів на енергетичному ринку Німеччини, ще за кілька днів до оголошення розмірів націнки повідомив, що поки що не збирається її запроваджувати.

"Ми отримуємо відносно мало газу із Росії", - пояснив глава компанії Маркус Креббер (Markus Krebber). І з цієї нагоди прорекламував свою компанію як "фінансово сильне та стійке підприємство".

Потім німецький підрозділ британо-нідерландського нафтогазового концерну Shell оголосив, що навіть не реєструватиметься для участі в цьому механізмі перерозподілу витрат. Деякі спостерігачі вважають, що цим гіганти галузі хочуть знизити напругу дискусії про необхідність запровадити спеціальний податок на надприбутки компаній, які з тих чи інших причин виграють від нинішньої дорожнечі енергії.

Газова націнка загрожує сплеском інфляції до 10 відсотків

Але цілій низці фірм все ж таки доведеться перекласти на клієнтів основну частину своїх витрат на закупівлю газу. Наприклад, компанії Uniper - найбільшому німецькому імпортеру продукції "Газпрому", який ще в липні потрапив у настільки складне фінансове становище, що уряду ФРН довелося вжити цілої низки термінових заходів щодо його порятунку, включно з купівлею частки в її капіталі та наданням кредитів від державного банку KfW.

Більшість німецьких експертів виходить із того, що запровадження націнки на газ разом із закінченням 1 вересня тримісячного терміну дії програми пільгових проїзних квитків на громадський транспорт за 9 євро на місяць та тримісячним зниженням податку на пальне для автомобілів призведе до нового сплеску інфляції. У 4-му кварталі темпи зростання цін у Німеччині можуть короткостроково перевищити 9 відсотків і навіть наблизитися до 10 відсотків, вважають експерти.

Після публікації розміру націнки різні політики, споживчі організації та промислові об'єднання вимагали від влади ФРН додаткових заходів фінансової підтримки населення та бізнесу через подорожчання енергії. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), у свою чергу, через Twitter нагадав, що вже вжиті заходи знизили фінансовий тягар на жителів країни на 30 мільярдів євро і наразі готується наступний пакет. "Ми нікого не залишимо віч-на-віч з витратами, що зросли", - запевнив глава уряду.

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Докладно

Газова криза в Європі

Німцям оголосили, скільки їм доведеться доплачувати за газ

Gasumlage: уряд ФРН дозволив енергокомпаніям брати з клієнтів більше грошей, ніж зазначено у контрактах.  

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