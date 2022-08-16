Міністр економіки ФРН пояснив, чому німцям доведеться більше платити за газ

Міністр економіки та енергетики Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) вважає, що без нової газової націнки (Gasumlage) для кінцевих споживачів настав би колапс німецького енергетичного ринку внаслідок недопоставок російського газу. "Це важкий крок, але він необхідний, як і багато інших рішень у наші дні", - заявив міністр в інтерв'ю програмі Heute journal німецького громадсько-правового телеканалу ZDF, витяги з якого опубліковані у понеділок, 15 серпня,

Саме через це влада ФРН ухвалила рішення дозволити енергокомпаніям стягувати зі споживачів за постачання газу додаткову плату понад обумовлені в контрактах тарифи.

"Справедливий, зрозумілий та дуже прозорий крок"

Габек пояснив, що іншим варіантом було б стягувати плату лише з клієнтів компаній, яким загрожували б серйозні втрати. "Тоді приблизно половині Німеччини довелося б платити вдвічі більше, а іншій половині взагалі не платити", - наголосив міністр. Це було б проблематично з точки зору соціальної політики, констатував він. "Альтернатива, яку ми обрали сьогодні, - краща, навіть незважаючи на те, що вона спричиняє серйозні навантаження", - зазначив Роберт Габек .

Політик наголосив, що процедура, за якою розраховується збір, переглядалася кілька разів. "Це справедливий, зрозумілий і, зрештою, дуже прозорий крок", - вважає він.

Міністр енергетики уточнив, що на цьому етапі обговорюється питання додаткової держдопомоги енергокомпаніям, для цього оцінюються бюджетні параметри. "Наразі ми дуже уважно вивчаємо, чи є потреба у подальших коригуваннях", - зазначив глава відомства.

Скільки додатково платитимуть німці

15 серпня спільне підприємство газотранспортних компаній Trading Hub Europe, якому було доручено визначити та узгодити в галузі розміри нової газової націнки, оголосило, що вона становитиме 2,419 євроцента за кіловат-годину (кВт∙год).

В результаті сім'ї, яка проживає в індивідуальному будинку та має річне енергоспоживання 20 000 кВт∙год, доведеться додатково заплатити за теплу воду та опалення 484 євро на рік (близько 40 євро на місяць), підрахувало інформаційне агентство dpa.

За оцінками Інституту німецької економіки в Кельні, додаткові витрати для домогосподарства на одну особу з житлоплощею 60 кв. м становитимуть близько 203 євро на рік (17 євро на місяць) та близько 542 євро на рік (45 євро на місяць) для сім'ї в індивідуальному будинку площею 140 кв. м.

Планується, що Gasumlage буде запроваджена з 1 жовтня 2022 року і діятиме до квітня 2024 року. Проте німецькі закони захисту прав споживачів вимагають завчасно повідомляти клієнтів про майбутні підвищення. У зв'язку з цим вперше німецьким домогосподарствам доведеться платити націнку, швидше за все, у листопаді чи грудні.