Royal Dutch Shell, або просто Shell, - транснаціональна нафтогазова компанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Shell".

Royal Dutch Shell (RDS) є однією з найбільших у світі нафотогазових компаній. Shell має дві штаб-квартири - в Гаазі (Нідерланди) та Лондоні (Великобританія). При цьому адміністративне управління здійснюється з Гааги. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.