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Shell

Royal Dutch Shell, або просто Shell, - транснаціональна нафтогазова компанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Shell".

Royal Dutch Shell (RDS) є однією з найбільших у світі нафотогазових компаній. Shell має дві штаб-квартири - в Гаазі (Нідерланди) та Лондоні (Великобританія). При цьому адміністративне управління здійснюється з Гааги. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Історична перемога: суд в Нідерландах зобов'язав Shell суттєво скоротити викиди CO2

Історична перемога: суд в Нідерландах зобов'язав Shell суттєво скоротити викиди CO2 27.05.2021

Активісти-екологи вперше через суд змусили великий енергетичний концерн змінити стратегію. Рішення суду вони назвали "історичною перемогою". Однак Shell має намір оскаржити судовий вердикт.
Розробник софту SAP є найдорожчою компанією в ФРН - дослідження

Розробник софту SAP є найдорожчою компанією в ФРН - дослідження 01.04.2018

Найдорожчою компанією Німеччини є виробник програмного забезпечення SAP. У Європі перше місце за вартістю займає нафтовий концерн Shell, а в цілому світі - Apple, йдеться в дослідженні PwC.

Нові санкції проти Росії: чому Європа проти? (28.07.2017) 28.07.2017

Євросоюз виступає проти посилення американських санкцій, адже на перше місце Вашингтон ставить інтереси американських компаній, завдаючи шкоди європейським інтересам, вважають у Брюсселі та Берліні.
Польща змусила учасників Північного потоку - 2 відмовитися від злиття

Польща змусила учасників "Північного потоку - 2" відмовитися від злиття 13.08.2016

У Польщі зірвалося можливе утворення консорціуму великих газових компаній Росії та ЄС для будівництва "Північного потоку - 2". Утім, від проекту не відмовляються.
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Відбір інвестора для видобутку сланцевого газу: суцільні знаки питання 10.08.2016

Уряд України має визначити переможця конкурсу з видобутку сланцевого газу на Юзівській ділянці на сході України. Однак уже зараз експерти та журналісти не виключають, що конкурс має корупційний підтекст.
Польща підозрює нечесну конкуренцію з боку Газпрому в Північному потоці-2

Польща підозрює нечесну конкуренцію з боку "Газпрому" в "Північному потоці-2" 22.07.2016

Польське антимонопольне відомство вважає, що діяльність консорціуму-будівельника газогону "Північний потік-2" може лише посилити і без того сильну позицію російського "Газпрому" на енергоринку країни.
Сланцевий газ в Україні: видобуток не у найближчій перспективі

Сланцевий газ в Україні: видобуток не у найближчій перспективі 10.03.2016

Видобуток сланцевого газу в Україні повністю зупинений. Експерти пояснюють це кількома причинами, серед яких конфлікт на Донбасі. Відновити видобуток планують з 2020 року.
Яценюк: Північний потік-2 обійдеться Україні в два мільярди доларів на рік

Яценюк: "Північний потік-2" обійдеться Україні в два мільярди доларів на рік 06.11.2015

За словами прем'єр-міністр України Арсенія Яценюка, "Північний потік-2" позбавить ЄС реальної енергетичної незалежності. Крім того, він назвав цей проект "більш політичним, ніж економічним".
Від іграшок до турбін: Lego інвестує в енергію вітру

Від іграшок до турбін: Lego інвестує в енергію вітру 14.10.2015

Данський виробник іграшок Lego відкрив вітропарк біля узбережжя ФРН. В інтерв'ю DW генеральний директор компанії розповів про зусилля фірми зробити виробництво максимально екологічним.
Болгарія доручила Shell розвідати родовища нафти і газу в Чорному морі

Болгарія доручила Shell розвідати родовища нафти і газу в Чорному морі 13.10.2015

У пошуках шляхів зменшення газової залежності від Росії Болгарія доручила концерну Shell розвідку нафтових і газових родовищ на шельфі Чорного моря. Інвестиції у проект оцінюються у 18,6 мільйона євро.
Газпром і європейські концерни підписали угоду про Північний потік - 2

"Газпром" і європейські концерни підписали угоду про "Північний потік - 2" 04.09.2015

"Газпром" і його європейські партнери підписали угоду про будівництво ще двох ниток "Північного потоку". Новими трубопроводами до Німеччини доставлятимуться 55 мільярдів кубометрів газу.
Сланцевий газ в Україні: туманні перспективи

Сланцевий газ в Україні: туманні перспективи 31.07.2015

Іноземні енергетичні компанії згортають проекти з видобутку газу в Україні. Серед головних причин - падіння цін на світових ринках і висока рента на газовидобуток. Чи є майбутнє у сланцевого газу в Україні?
Газпром розширює Північний потік до Німеччини

"Газпром" розширює "Північний потік" до Німеччини 18.06.2015

"Газпром" та європейські компанії домовилися розширити потужності газопроводу "Північний потік" на 55 мільярдів кубометрів на рік. Дві нові нитки газогону побудують до узбережжя Німеччини.
Концерн Shell розмірковує над можливістю припинення сланцевого проекту в Україні

Концерн Shell розмірковує над можливістю припинення сланцевого проекту в Україні 12.06.2015

Освоєнню сланцевих родовищ на Донбасі заважають бойові дії, заявляє Royal Dutch Shell. Концерн розмірковує над можливістю виходу зі спільного проекту з українською держкомпанією.
Замість західних концернів газ біля узбережжя Криму видобуватиме Газпром

Замість західних концернів газ біля узбережжя Криму видобуватиме "Газпром" 19.03.2014

Західні нафтогазові концерни припиняють розробку родовищ газу поблизу Криму. "Газпром", однак, планує її розпочати, кажуть у Криму.
Chevron залишиться без українського сланцевого газу?

Chevron залишиться без українського сланцевого газу? 26.02.2013

Енергетичний велетень Chevron має проблеми з підписанням угоди про видобуток сланцевого газу на Заході України. На гальма тиснуть місцеві громади. Чому, з'ясовувала кореспондентка DW.
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