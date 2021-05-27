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Royal Dutch Shell, або просто Shell, - транснаціональна нафтогазова компанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Shell".
Royal Dutch Shell (RDS) є однією з найбільших у світі нафотогазових компаній. Shell має дві штаб-квартири - в Гаазі (Нідерланди) та Лондоні (Великобританія). При цьому адміністративне управління здійснюється з Гааги. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.