Суд в Нідерландах у середу, 26 травня, зобов'язав британсько-нідерландську нафтогазову компанію Shell скоротити до 2030 року викиди двоокису вуглецю на 45 відсотків у порівнянні з рівнем 2019 року. Концерн Shell заявив, що оскаржить це рішення суду.

На початку поточного року концерн, я кий має понад тисячу дочірніх підприємств, оголосив про намір досягти низки "кліматичних цілей" і вжити самообмежувальних заходів - за твердженням Shell, амбітних для галузі. Концерн планував знизити до 2030 року викиди СО2 на 20 відсотків у порівнянні з рівнем 2016 року, до 2035 року - на 45 відсотків, а до 2050 - на 100 відсотків.

Однак суд в Гаазі визнав, що цих обмежень недостатньо. "На думку суду, концерн Shell не зможе виконати свої зобов'язання зі скорочення викидів", - заявила суддя.

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Судовий позов проти Shell подали сім екологічних організацій на чолі з нідерландським відділенням "Друзів Землі" (Friends of the Earth International) за підтримки 17 тисяч підданих королівства. Це перший випадок, коли активісти за допомогою суду намагаються схилити енергетичний концерн до зміни своєї стратегії, пише агенція Reuters. ПІсля оголошення судового рішення екологи заявили про "історичну перемогу" екологічного руху.

Позивачі, зокрема, мали намір зобов'язати Shell дотримуватися Паризької хартії з питань клімату. Shell діє усвідомлено в порушення глобальних кліматичних цілей та інвестує великі суми в розвідку нових родовищ нафти і газу, заявив в суді адвокат екологів Роджер Кокс. За його словами, компанія викидає в атмосферу більше вуглекислого газу, ніж усі підприємства і домашні господарства в Нідерландах.