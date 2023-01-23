Війна цьогоріч коштуватиме економіці ФРН 175 млрд євро - IW

За підрахунками Інституту німецької економіки (IW), Німеччина втратить через війну РФ проти України цього року 4,5 відсотка ВВП, що в перерахунку на кожного жителя становить близько двох тисяч євро.

Війна, розв'язана Росією проти України, лише у 2023 році коштуватиме німецькій економіці приблизно 175 мільярдів євро. В еквіваленті це дорівнює зниженню добробуту на дві тисячі євро на кожного жителя ФРН. Такого висновку дійшли експерти Інституту німецької економіки (IW) у Кельні, які у понеділок, 23 січня, опублікували результати розрахунків.

Економісти порівняли нинішню ситуацію з уявним сценарієм, за якого не було б російської військової агресії, вищих цін на енергоносії і пов'язаних з нею проблем з поставками. Вони підрахували, що реальні втрати економіки внаслідок війни становлять близько 4,5 відсотка ВВП.

Втрати економіки ФРН у 2020-2023 роках становитимуть майже 600 млрд євро

Водночас IW зазначив, що війна Росії проти України розпочалася у той час, коли в Німеччині вже склалася непроста економічна ситуація. Зокрема, федеральний банк розвитку KfW попереджав про загрозу добробуту у ФРН через брак кваліфікованих кадрів та недостатнього зростання продуктивності.

Крім того, у зв'язку з пандемією в Німеччині вже у 2020 році було зафіксовано втрату доходів у розмірі також приблизно 175 мільярдів євро, у 2021 році - ще 125 мільярдів, а у 2022 році - майже 120 мільярдів. Таким чином, як зазначають економісти, втрати німецької економіки у 2020-2023 роках на тлі пандемії та війни в Україні можуть становити 595 мільярдів євро.

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За словами економіста IW Міхаеля Ґрьомлінґа (Michael Grömling), ситуація, як і раніше, вкрай нестабільна, вона збережеться і в найближчі місяці, перешкоджаючи зростанню добробуту. Основними проблемами при цьому є невизначеність в енергетичному секторі, високі ціни не лише на електроенергію та газ, а й на сировину та продукти, а також пов'язана з цим стриманість в інвестиціях. Падає і попит з боку приватних домогосподарств, що також страждають від зростання цін.

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