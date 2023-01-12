В Європі стрімко дешевшає газ, але чи варто розслаблятися?

Попри нинішнє падіння цін на газ у Європі, експерти радять не розслаблятися, оскільки зима ще не скінчилася, а наступний опалювальний сезон може виявитися складнішим за нинішній.

Наприкінці 2022 року в Європі істотно впали ціни на природний газ. Приміром, на нідерландському газовому хабі TTF (Title Transfer Facility), що є еталонним для європейського ринку, вартість газу в окремі дні торгів становила 76 євро або 80 доларів США за мегават-годину. Така ціна фактично наблизилася до позначки 75 євро за мегават-годину в грудні 2021 року, тобто до цінового показника, який спостерігався ще до початку війни в Україні. Це попри те, що ще в серпні 2022 року ціна газу в ЄС підскочила до історичного максимуму в 350 євро за мегават-годину через значний дефіцит, спричинений скороченням обсягів газопостачання Росією.

Тоді через стрімке зростання ціни на природний газ в Європі європейські покупці шукали альтернативні шляхи купівлі блакитного палива, імпортуючи скраплений природний газ (СПГ) зі США та інших країн-експортерів СПГ, щоб поповнити підземні газосховища в рамках підготовки до зими.

Чи справді найгірше вже позаду?

Експерти кажуть, що найгірше вже позаду, адже ціни на газ знижуються після історичних максимумів. "Однак це не означає, що енергетична криза минула", - застеріг керівник відділу глобальної торгівлі компанії Trident LNG Тобі Копсон у розмові з DW. Не виключено, що наступна зима може виявитися складнішою, оскільки російських поставок для заповнення сховищ тепер уже замало. Приміром, протягом 2022 року Росія поставила в Європу 60 мільярдів кубометрів газу, що становить близько половини від того, що було законтрактовано.

Раніше ФРН вважала Росію надійним постачальником енергоресурсів і робила ставку на "Північні потоки" Фото: Maxim Shemetov/REUTERS

"Розвиток ситуації залежатиме від погоди, китайського попиту та наявності СПГ", - пояснив DW старший науковий співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень Аді Імсірович. Нині низка чинників сприяє тому, що Європа перебуває у кращому становищі, ніж торік: помірніші температури, ніж зазвичай, а отже й зниження споживання задля опалення, високий рівень запасів у газосховищах та вища пропозиція завдяки майже повній відсутності Китаю на спотовому ринку.

Читайте також: Норвегія буде для ФРН тим, чим могла б стати Росія

Проте ситуація може кардинально змінитися, якщо погода погіршиться, а рівень заповненості сховищ істотно зменшиться. "Крім того, непокоїть і те, що Китай оговтається від нинішнього спалаху захворюваності COVID і знову відіграватиме вагому роль на ринку попиту - все це призведе до того, що Європі доведеться конкурувати за наявну пропозицію з одним з найбільших покупців на ринку", - попередив Копсон.

Погода - вирішальний чинник

Утім, вирішальну роль відіграватиме погода. "Наразі вона сприятлива, але Міжнародне енергетичне агентство врахувало ще одне похолодання наприкінці березня у своєму зимовому прогнозі. Тож поки що не можна точно сказати, що найгірше позаду", - розповів в інтерв'ю DW Брем Клейс, який обіймає посаду старшого радника проєкту Regulatory Assistance Project - незалежної організації, що займається питаннями "зеленого" переходу.

"Однак, за прогнозами, Європа вийде з зими з менш ніж 15 відсотками газу в газосховищах (проти дотеперішніх середніх показників у 30-35 відсотків), а це означатиме, що ціни залишатимуться вкрай високими, оскільки попит на газ буде вищим через поповнення запасів газосховищ", - спрогнозувала директорка з питань нафти й газу в інвестиційній банківській компанії Panmure Gordon Ешлі Келті у коментарі DW.

Прогнози щодо динаміки цін на газ

Експерти вважають, що ціни на блакитне паливо залишатимуться високими щонайменше кілька років, поки попит не знизиться і не зросте пропозиція зі США. "Я не думаю, що ціни на газ повернуться до попередніх рівнів в осяжному майбутньому. Це пов'язано з подорожчанням СПГ, відсутністю постачання газу з морських родовищ в Європі та браком російських поставок", - припустила Келті.

Перший повністю заповнений СПГ-танкер поблизу німецького СПГ-термінала у Вільгельмсгафені Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Хоч останнім часом скоротити газоспоживання істотно допомагає вітрогенерація, крім того, у Бельгії після ремонту знову запустили атомний реактор "Тіанж 1". Але ситуація може швидко змінитися. "Основні структурні причини високих цін залишаються незмінними. Війна в Україні далека від завершення, поставки газу з Росії були й залишаються обмеженими, а значну частину реакторів французьких АЕС досі не повернули до експлуатації", - наголосив Брем Клейс.

"Хоч ціна на газ знизилася з максимумів 2022 року, але сказати, що 77 євро/МВт-год вказує на те, що справи йдуть добре, - це неправильно. Але я гадаю, що все відносно", - сказав Кен Медлок, співавтор нещодавньої доповіді про газовий сектор ЄС.

Сховища відносно добре заповнені

Станом на початок грудня 2022 року європейські газові сховища були заповнені приблизно на 92 відсотки, що є високим рівнем для цієї пори року і близьким до 10-річних максимумів. Це стало завдяки помірнішим погодним умовам та вищій за норму середньодобовій температурі. Рівні заповненості газосховищ у більшості країн ЄС значно перевищують середні показники на цей час, зафіксовані за останні п'ять років, але все залежатиме від того, як європейські запаси будуть поповнюватися після завершення зими й опалювального періоду, якщо припустити, що російські поставки не відновляться.

Читайте також: Як ФРН вдалося так швидко подолати залежність від газу з Росії?

Приміром, аналітики Goldman Sachs прогнозували, що до кінця березня 2023 року європейські газосховища залишаться заповненими щонайменше на 20 відсотків, тоді як консалтингова компанія з енергетичних досліджень Wood Mackenzie взагалі застерігає, що аномально холодна зима в Північній півкулі може потенційно скоротити європейські запаси газу до чотирьох відсотків від загального обсягу.

Китай - абсолютно непередбачуваний фактор

У питанні подальшої динаміки цін на газ важливим фактором є Китай і те, як нинішній спалах COVID у цій країні вплине на економіку та попит на газ в Європі. "Торік ми змогли заповнити наші запаси почасти через те, що попит на СПГ в Китаї був низьким. Це може змінитися і вплинути на спроможність Європи придбати достатню кількість СПГ напередодні наступної зими", - визнав експерт Брем Клейс.

Згідно з прогнозом китайської нафтовидобувної корпорації China National Offshore Oil Corp, 2023 року імпорт природного газу в Китай зросте на сім відсотків у порівнянні з попереднім роком. Додатковий попит може стати неабияким викликом для зусиль Європи, яка намагатиметься поповнити запаси газу для безпроблемного проходження наступної зими без російського імпорту.

Чи врятує запровадження цінової стелі для російського газу?

Рішення ЄС обмежити ціни на російський газ може поставити під загрозу європейські зусилля з поповнення запасів газосховищ цього літа, застерігають експерти. Країни-члени ЄС підтримали запровадження верхньої межі цін на російський газ як спосіб обмежити вплив Росії на газовий ринок ЄС. Крім того, нині деякі країни ЄС витрачають мільярди євро, аби високі ціни на енергоносії не надто сильно вдарили по домогосподарствах.

Читайте також: Європа втратила трильйон доларів на зростанні цін на енергоносії - Bloomberg

Запроваджене обмеження набуватиме чинності, якщо ціна газу на хабі TTF перевищуватиме 180 євро/МВт-год протягом трьох робочих днів поспіль. Цей максимум, за який європейські компанії зможуть купувати газ, в разі активації діятиме щонайменше 20 робочих днів. Критики кажуть, що обмеження ціни дозволить азійським покупцям, як-от Китай та Індія, стати більш конкурентоспроможними на спотовому ринку.

Довгострокові наслідки для економіки

"Економічні наслідки насправді можуть бути досить проблематичними в довгостроковій перспективі", - застерегла DW Анна Мікульська, яка є експерткою з питань енергетики в Університеті Райса в американському Х'юстоні. "Хоча питання доступності газу зараз є гострим, у нього може бути й хронічний наслідок - втеча енергомістких, особливо газомістких, виробництв та їхнє переміщення туди, де ціни, ймовірно, будуть нижчими", - додала Мікульська.

Інші експерти звертають увагу на політичні наслідки тривалих високих цін на газ. "У 2023 році для лідерів ЄС залишається критично важливим не піддатися енергетичній зброї Росії, а натомість підтримати Україну такою кількістю військової та гуманітарної допомоги, що необхідна для досягнення заявлених цілей України щодо повного відновлення її суверенітету та територіальної цілісності", - сказав у коментарі DW Бенджамін Л. Шмітт, який є науковим співробітником Гарвардського університету та старшим науковим співробітником Центру аналізу європейської політики.