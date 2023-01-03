У Німеччину прибув перший вантаж скрапленого газу зі США

Першу партію СПГ зі Сполучених Штатів доставили на щойно відкритий термінал у Вільгельмсгафені. Зріджений газ перетворять на газоподібну форму та закачають у німецьку газопровідну мережу.

У Німеччину на щойно відкритий термінал для прийому скрапленого природного газу (СПГ) у вівторок, 3 січня, доставили першу партію зі Сполучених Штатів. Танкер Maria Energy пришвартувався до терміналу у Вільгельмсгафені, повідомив німецький енергетичний концерн Uniper.

Тепер скраплений газ перевантажать на спеціальне судно Höegh Esperanza, де його перетворять на газоподібну форму, після чого закачають у німецьку газопровідну мережу.

Плавучий термінал у Вільгельмсгафені відкрили з низкою аналогічних об'єктів у грудні. Досі Німеччина була єдиною великою країною Європейського Союзу, яка не мала на своїй території інфраструктури для прийому скрапленого газу. Уряд ФРН на тлі війни Росії проти України та припинення поставок природного газу з РФ форсує створення інфраструктури для імпорту СПГ. До відкриття готуються ще чотири плавучі термінали. Паралельно в Любміні запустили в експлуатацію ще один приватний проєкт.

Екологи розкритикували імпорт зі США

Німецька Екологічна організація (DUH) різко розкритикувала імпорт СПГ зі США, оскільки там його видобувають з використанням екологічно суперечливої технології фрекінгу.

Представник організації назвав прибуття до ФРН першої партії "історичним ударом нижче пояса для захисту клімату і довкілля". "Крім винятково шкідливої для клімату емісії метану, фрекінг під час кожного буріння потребує кілька мільйонів літрів води, що може спричинити землетруси", - пояснили в DUH.

Крім США, Німеччина імпортуватиме СПГ з країн Північної та Західної Африки, а також із Близького Сходу. Приймати вантажі з Росії "поки що" не планується.