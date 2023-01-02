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Газова конфорка (ілюстративне фото)Фото: Davide Bonaldo/Zuma/picture alliance
ЕкономікаЄвропа

Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з 24 лютого

Сергій Ромашенко | Анастасія Шепелева
49 хв. тому

Тепла зима в Європі сприяла подальшому зниженню цін на природний газ. Настільки дешево, як 2 січня, європейський газ востаннє продавали в лютому 2022 року - до початку війни Росії проти України.

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Завдяки незвично м'якій погоді ціни на природний газ у Європі на початку нового року продовжили знижуватися. У понеділок, 2 січня, ціни за контрактами TTF на нідерландський газ стартували з 70,30 за мегават/годину. Настільки дешево європейський газ востаннє продавали в лютому 2022 року - до початку війни Росії проти України.

Через деякий час ціни за TTF підвищилися до 73 євро. Загалом від початку грудня вони зменшилися в середньому вдвічі. Рекордні ціни були зафіксовані минулого літа (345 євро за мегават/годину). Це було спричинене припиненням поставок природного газу з Росії.

М'яка погода дає змогу знижувати споживання газу

Споживання газу в Європі на тлі нинішніх м'яких температур знижується. До нового року температура, наприклад, у Німеччині місцями перевищувала 20 градусів. Німецька метеослужба зафіксувала найтепліший переддень нового року в країні за весь час моніторингу погоди.

На зниження цін на природний газ вплинув також той факт, що останнім часом дедалі більше енергії в Європі видобувають за рахунок вітряків.

Газові сховища у ФРН наразі заповнені більше ніж на 90 відсотків (90,12 відсотка). Резерви газу в Німеччині нарощуються одинадцятий день поспіль.

Читайте також: Як ФРН вдалося так швидко подолати залежність від газу з Росії?

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