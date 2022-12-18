Європа втратила трильйон доларів через ціни на енергоносії

Покращення ситуації на світових ринках газу очікується не раніше 2026 року, прогнозує Bloomberg.

Європа втратила приблизно трильйон доларів від стрімкого зростання витрат на енергоносії внаслідок війни Росії проти України, і найглибша криза за останні десятиліття лише починається. Про це у неділю, 18 грудня, пише агентство Bloomberg .

Воно констатує, що щісля цієї зими Європі доведеться поповнювати запаси газу майже без поставок з Росії. За оцінками агентства, навіть з урахуванням збільшення потужностей для імпорту скрапленого природного газу, очікується, що ринок залишатиметься напруженим до 2026 року, коли з'являться додаткові виробничі потужності, зокрема, від США та Катару. Це означає, що ціни на газ не падатимуть, прогнозує Bloomberg.

Високі ціни можуть триматися роками

Попри те, що європейські уряди змогли допомогти компаніям і споживачам погасити більшу частину втрат, надавши допомогу на суму у понад 700 мільярдів доларів, за даними брюссельського аналітичного центру Bruegel, надзвичайний стан може тривати роками, прогнозує агентство. Оскільки відсоткові ставки зростають, а економіки, ймовірно, вже перебувають у рецесії, підтримка, яка пом'якшила удар для мільйонів домогосподарств і підприємств, виглядає все більш пепідйомною, продовжує Bloomberg.

За словами директора консалтингової компанії S-RM Мартіна Девеніша, наступного року урядам буде набагато важче впоратися з цією кризою. Водночас близько половини країн-членів ЄС вже мають борг, що перевищує ліміт блоку в 60 відсотків валового внутрішнього продукту, йдеться у статті.

Цифра у трильйон доларів, до якої дійшли аналітики Bloomberg на основі ринкових даних, є загальною сумою подорожчання енергії для споживачів і компаній, яке частково було компенсовано урядовими пакетами допомоги.

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Поспіх із заповненням сховищ минулого літа, незважаючи на майже рекордні ціни, наразі послабив потребу у поставках, але морозна погода стала першим справжнім випробуванням для енергосистеми Європи цієї зими. Минулого тижня мережевий регулятор Німеччини заявив, що економія газу наразі недостатня.

І попри те, що цьогоріч ЄС вдалося скоротити потребу у газі на 50 мільярдів кубометрів, але, згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, регіон все ще стикається з потенційним дефіцитом у 27 мільярдів кубометрів у 2023 році.

Щоб запобігти дефіциту, Європейська Комісія встановила мінімальні цілі щодо запасів газу. До 1 лютого газосховища мають бути заповнені не менше ніж на 45 відсотків, щоб уникнути виснаження до кінця опалювального сезону. Якщо зима буде м’якою, мета полягає в тому, щоб залишити рівень заповіненості у 55 відсотків до того часу.

"Найголовніше завдання виходу з кризи - здійснити енергетичний перехід", - сказала економічна радниця уряду ФРН Вероніка Ґрімм (Veronika Grimm). "Ми повинні масово переходити на відновлювані джерела енергії", - наголошує вона.

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