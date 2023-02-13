Чиновник ЄС: Вплив санкцій на економіку РФ обмежений

Міністри економіки та фінансів країн ЄС обговорять вплив санкцій проти Кремля на російську економіку та ситуацію в Євросоюзі. Справи в економіки РФ кращі, ніж розраховували у Брюсселі, сказав чиновник ЄС.

Після запроваджених Європейським Союзом дев'яти пакетів санкцій справи у російської економіки краще, ніж розраховували в Брюсселі. Про це заявив DW високопосадовець ЄС у понеділок, 13 лютого, напередодні економічної та фінансової ради Євросоюзу.

"Вплив санкцій на економіку РФ обмежений, - сказав він. - Але важливо дивитися не тільки на ВВП, а й на недоліки в економіці в цілому, і на довгострокові ефекти, які будуть більшими".

Міністри економіки та фінансів країн Євросоюзу 14 лютого обговорять економічні та фінансові наслідки російської агресії проти України. Основну увагу буде приділено впровадженню та впливу санкцій, запроваджені щодо РФ після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Чиновник: Чим більше санкцій - тим більше ефектів

Рада обговорить, як санкції впливають на Росію та країни Євросоюзу. "Зрозуміло, що чим більше санкцій ми запроваджуємо, тим більше ефектів ми бачимо", - зазначив високопосадовець ЄС.

Він наголосив, що державам Євросоюзу необхідно продовжувати підтримувати єдність у цьому питанні. Євросоюз анонсував десятий пакет санкцій щодо Росії до роковин її повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

Як сказала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 9 лютого, під них підпадуть російські політики, військові та пропагандисти. Крім того, будуть запроваджені нові ембарго, внаслідок яких Росія недорахується ще 10 мільярдів євро у бюджеті, пообіцяла вона.

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