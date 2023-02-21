  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Заступник голови мінфіну США Воллі Адеємо
Заступник голови мінфіну США Воллі АдеємоФото: Leah Millis/REUTERS
ПолітикаСполучені Штати Америки

США застерегли КНР від спроб обійти санкції проти РФ

Олександра Іванова | Олександр Куницький
37 хв. тому

Промислова база Росії руйнується через санкції та експортний контроль, заявив заступник голови мінфіну США Воллі Адеємо. У разі спроби китайських компаній обійти обмеження проти РФ, буде відповідь США, додав він.

https://p.dw.com/p/4No6K

На можливі спроби китайських компаній обійти санкції щодо Росії буде "дієва відповідь" з боку Сполучених Штатів та їхніх союзників. Відповідне застереження озвучив у вівторок, 21 лютого, заступник голови мінфіну США Воллі Адеємо, виступаючи з промовою перед Радою з міжнародних відносин у Вашингтоні.

Також він зазначив, що США відстежують російські ланцюжки поставок, включно з тими, що пов'язані з виробництвом іранських дронів. Вашингтон бачить "ознаки того, що промислова база Росії руйнується через санкції та експортний контроль", додав він, даючи оцінку ефективності чинних санкцій. Так само Адеємо пообіцяв, що США та союзники найближчим часом оголосять про запровадження нових обмежень щодо РФ. "Стратегія США полягає в тому, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєні нею в Україні воєнні злочини", - пояснив американський посадовець.

Читайте також: Блінкен наполягає: Китай роздумує над наданням військової допомоги РФ

Санкції за підтримку Росії

Раніше того ж дня, на брифінгу, що передував цій промові, Адеємо зробив аналогічну заяву. "Офіційні особи США звертатимуться безпосередньо до китайських компаній або фінансових установ і даватимуть їм зрозуміти, що ми готові запровадити санкції, якщо вони нададуть матеріальну підтримку Росії", - цитує чиновника агентство Bloomberg.

Читайте також: Чиновник ЄС: Вплив санкцій на економіку РФ обмежений

"У них (китайських компаній. - Ред.) є вибір між веденням бізнесу з країнами нашої коаліції, на які припадає 50 відсотків світової економіки, та веденням бізнесу з Росією, економіка якої з кожним днем стає дедалі ізольованішою", - наголосив Адеємо. За його словами, запроваджені США та їхніми союзниками заходи експортного контролю обмежують можливості Росії фінансувати війну в Україні та послаблюють її військову потугу. "Хоча нам ще багато чого потрібно зробити, ми досягли успіху в зміні курсу бюджету РФ та підриві її військово-промислового комплексу", - підкреслив Адеємо.

"Чек за війну має отримати Путін" - Стефанчук в інтерв'ю DW

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент Росії Володимир Путін виступив з промовою

РФ призупиняє участь у договорі з США про ядерне роззброєння

Політика8 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Українські мінометники

"Змагання артилерій". Як працюють українські мінометники

"Змагання артилерій". Як працюють українські мінометники

Конфлікти12 год. тому
Josep Borrell EU-außenbeauftragter

"Україна - це…": одне слово, з яким асоціюється Україна у ЄС

"Україна - це…": одне слово, з яким асоціюється Україна у ЄС

Політика6 год. тому01:13 хв.
external

Бої за Бахмут: яка ситуація на фронті

Бої за Бахмут: яка ситуація на фронті

Конфлікти6 год. тому03:57 хв.
Джо Байден приїхав до Києва не з порожніми руками, а з військовою допомогою на півмільярда доларів

"Москва не дочекається втоми Україною"

"Москва не дочекається втоми Україною"

Політика20 лютого 2023 р.
Байден та Зеленський у Києві

Сигнал Байдена: що означає візит президента США в Україну?

Сигнал Байдена: що означає візит президента США в Україну?

Конфлікти20 лютого 2023 р.
external

Табличка з іменем Байдена на Алеї Сміливості

Табличка з іменем Байдена на Алеї Сміливості

Політика20 лютого 2023 р.00:43 хв.
На головну сторінку