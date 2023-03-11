ЄС та США посилять тиск на тих, хто допомагає РФ вести війну

Європейський Союз та США збираються посилити тиск на держави та інші суб'єкти, які допомагають Росії обходити міжнародні санкції. Про це домовилися президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та президент США Джо Байден на зустрічі у Вашингтоні у п'ятницю, 10 березня.

"Ми готові спільно зробити кроки, спрямовані проти суб'єктів у третіх країнах, щоб перешкодити тим, хто допомагає Росії вести війну з будь-якої частини світу, звідки йде ця підтримка", - йдеться у спільній заяві Байдена та фон дер Ляєн. Головною метою є протидія методам, за допомогою яких Росія обходить санкції.

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Євросоюз та США анонсували нові заходи "подальшого ослаблення" військово-промислового комплексу РФ, не розкривши їхніх деталей.

"Ми продовжимо підтримувати Україну і зменшувати здатність Росії вести війну. Ми посилюємо контроль за дотриманням наших санкцій, щоб запобігти ухиленню та обходу. Ми повинні перекрити шляхи поставок, які продовжують підживлювати російську військову машину, і будемо накладати санкції на причетних до цього", - йдеться в повідомленні фон дер Ляєн у мікроблозі Twitter.

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Дискусія про американські субсидії

Ще однією темою зустрічі став підписаний Байденом закон, який передбачає багатомільярдні субсидії для індустрії, пов'язаної із захистом клімату та "зеленими технологіями". У Євросоюзі багато експертів висловлювали побоювання, що ці американські субсидії можуть сприяти перенесенню низки виробництв із ЄС до США. Після закінчення зустрічі Джо Байден та Урсула фон дер Ляєн заявили, що Вашингтон і Брюссель близькі до укладання компромісної угоди про мінерали, які використовуються у виробництві акумуляторів.