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Зруйнований війною БахмутФото: Adam Tactic Group/Handout/REUTERS
КонфліктиУкраїна

США вважають "цинічним" заклик Будапешта до миру

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Цинічно закликати до припинення вогню, коли частина іншої країни окупована, вважає посол США в Угорщині Девід Прессман.

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Заклики угорського уряду до припинення вогню в Україні є "цинічними", враховуючи, що значні українські території окуповані російськими військами, заявив у середу, 26 квітня, посол США в Будапешті Девід Прессман.

Посол не назвав прем'єр-міністра Віктора Орбана на ім'я, але угорський лідер неодноразово закликав до припинення вогню і мирних переговорів - крок, який, на думку критиків, буде рівнозначний здачі частини території України, зауважує агенція Reuters.

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"Якщо Україна припинить воювати, закінчиться Україна"

"Коли ми чуємо, що політики виступають за умиротворення, яке маскується під мир, давайте будемо відвертими: сьогодні мир може встановити одна людина. Якщо (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін припинить воювати, війна закінчиться. Якщо Україна припинить воювати, закінчиться Україна", - заявив Прессман на панельній дискусії в Будапешті, згідно з розшифровкою його виступу, оприлюдненою посольством США.

"Цинічно закликати до припинення вогню, коли не ваша країна майже на 20 відсотків окупована іноземною армією", - наголосив посол.

Прессман заявив, що блокування Угорщиною засідань Комісії Україна-НАТО на високому рівні через суперечку з Києвом щодо ставлення до етнічних угорців в Україні є "неспроможним". "Ми стурбовані тим, що угорські офіційні особи інструменталізують НАТО для вирішення цих двосторонніх проблем", - наголосив він.

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Нещодавно в розмові з журналістами Орбан заявив, що Україна - неіснуюча країна в фінансовому сенсі. "Питання стоїть про те, утримуємо ми Україну, чи ні. Щойно ми скажемо ні - війна закінчиться", - сказав він. Орбан додав, що Європа дає гроші на українські пенсії, заробітні плати, освіту й охорону здоров’я, недоотримуючи таким чином кошти у свої бюджети: "Це не може тривати безкінечно".

Угорщина тривалий час займає лояльну до Кремля позицію. Будапешт блокував чи погрожував блокувати європейські санкції проти Росії та заходи на підтримку України. Сам угорський прем'єр Орбан неодноразово скандально висловлювався про Україну.

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