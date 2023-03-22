METRO поки не збирається йти з РФ - навіть через рік війни

Попри внесення до списку "міжнародних спонсорів тероризму" НАЗК німецька мережа супермаркетів METRO не збирається залишати російський ринок. В Україні такою політикою не задоволені, зокрема і в місцевій дочці METRO.

Українське Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вже за кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році запровадило список "Міжнародні спонсори війни". До нього включають компанії, які продовжують співпрацю з Росією, зокрема надалі працюючи на російському ринку.

Наприкінці лютого до списку потрапила німецька мережа оптових супермаркетів METRO. "Таке рішення ухвалене через позицію керівництва компанії продовжувати діяльність в Росії", - йдеться на сайті НАЗК. Там закидають METRO підтримку військової машини РФ через те, що "інтереси керівництва компанії тісно пов'язані зі стратегічними галузями російської економіки: нафтогазовою та банківською сферами". В агентстві посилаються на журналістські розслідування, згідно з якими "ключовий акціонер Metro Cash & Carry Даніель Кретинський контролює EP Infrastructure (EPIF), що володіє 49 відсотками компанії Eustream". Ця компанія управляє газотранспортною системою, що переправляє газ з Росії до країн Центральної та Східної Європи.

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Кретинський - чеський олігарх, якому належать 29,99 відсотка акцій METRO, а також чеська холдингова компанія EPH, яка прозвітувала про рекордну виручку в першому півріччі 2022 року завдяки великій частці в російському газовому бізнесі.

METRO надалі наголошує на відповідальності перед росіянами

Виконавчий директор METRO Штеффен Ґройбель востаннє висловлювався на захист рішення компанії залишитися на російському ринку навесні 2022 року. Повномасштабна війна Росії в Україні триває досі, але компанія, схоже, рішуче дотримується свого рішення продовжувати свій бізнес у РФ. У 2021/2022 фіскальному році METRO збільшила свої продажі в Росії до 3,9 мільярда доларів.

Загалом у переліку "міжнародних спонсорів тероризму" НАЗК 18 компаній, серед яких американський виробник товарів масового споживання Procter & Gamble, а також французька мережа супермаркетів Auchan ("Ашан").

У списку "спонсорів тероризму" від НАЗК - також американська Procter & Gamble Фото: John Minchillo/AP Photo/picture alliance

Дослідження університету Санкт-Галлена у Швейцарії з'ясувало, що станом на листопад 2022 року з російського ринку пішли менше дев'яти відсотків компаній з ЄС та країн Великої сімки. Згідно з дослідженням, більшість із цих компаній мають штабквартири в Німеччині.

НАЗК на своєму сайті вказує, зокрема, й на те, що METRO продовжує співпрацювати з російським "Сбербанком", що перебуває під контролем держави, приймає до сплати картки російської платіжної мережі "Мир", а також розвиває мережу маленьких магазинів "Фасоль".

Російські картки в METRO навіть у Туреччині

Примітно, що російські банківські картки METRO приймає навіть у Туреччині попри те, що в багатьох країнах платежі за цими картками було заблоковано після того, як США пригрозили санкціями тим, хто продовжить їх приймати.

Натомість у самій METRO заявляють, що від початку повномасштабної війни "не здійснювала інвестицій у зростання бізнесу, крім підтримки наявних операцій". "Ми продовжуємо дуже уважно стежити за розвитком", - зазначають там.

В Україні багато хто обурений рішенням компанії залишитися в Росії. Серед них і співзасновник благодійного фонду "Порт Франківськ", що підтримує необхідним спорядженням українських військових, Тарас Корпанюк. Наприкінці лютого у соцмережах чоловік поширив відео, на якому видно, як він наносить напис німецькою "Blutiges Geld" ("Криваві гроші") червоною фарбою на дверях одного з супермаркетів METRO в Україні.

У розмові з DW Корпанюк називає війну "лакмусовим папірцем, який проливає світло на внутрішню суть деяких компаній". Чоловік каже, що компанії, які ухвалили важке рішення піти з російського ринку, беручи на себе ризики втрати доходів, викликають у нього захоплення. "Це сильний сигнал для людей. Адже якщо вони бачать, як компанії залишають їхній ринок, то розуміють, що щось не так. Це ускладнює життя і стає для них ще однією причиною почати сумніватися в диктатурі".

METRO працює як в Росії, так і в Україні

Міжнародний бізнес METRO охоплює 34 країни. В Україні компанія працює з 2003 року та має на даний момент 23 оптових супермаркети. На українському сайті компанії, коментуючи рішення щодо занесення в список НАЗК, зазначають, що воно стосується компанії "METRO Росія". "Ми доєднуємось до вимог держави щодо закриття бізнесів у країні-агресорі й надалі будемо чинити тиск на міжнародних партнерів на корпоративному та дипломатичному фронті (…) METRO Україна для України", - йдеться у повідомленні.

В Україні зараз працює 23 супермаркети METRO (на фото - магазин у Києві) Фото: Oleksandr Kunytskyi/DW

У штаб-квартирі METRO в Німеччині в коментарі DW зазначили: "Наш головний пріоритет - підтримувати наших українських колег, забезпечувати роботу супермаркетів для забезпечення людей продуктами харчування та допомагати людям в Україні, а також біженцям шляхом конкретних ініціатив".

Та співробітників "METRO Україна", схоже, не дуже задовольняє таке пояснення. У поширеній у соцмережах заяві представники української дочки повідомили, що неодноразово зверталися до штаб-квартири METRO в Дюссельдорфі, вимагаючи "негайного закриття бізнесу на території країни-агресора".