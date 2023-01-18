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Завод з переробки газового конденсату Wintershall у Сибіру
Завод з переробки газового конденсату Wintershall у СибіруФото: Justin Jin/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Підозри у сприянні війні: німецький Wintershall Dea йде з РФ

Степан Смишляєв
2 год. тому

Раніше німецький нафтогазовий концерн Wintershall Dea відмовлявся припиняти бізнес в Росії, посилаючись на "мільярдні втрати", але тепер заявляє, що його активи в РФ "експропрійовані".

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Німецький нафтогазовий концерн Wintershall Dea повідомив 17 січня про вихід з російського ринку.

"Продовжувати наш бізнес у Росії не є доцільним. Агресивна війна Росії в Україні несумісна з нашими цінностями та зруйнувала співпрацю між Росією та Європою", - заявив генеральний директор компанії Маріо Мерен (Mario Mehren).

Він стверджує, що обмеження уряду РФ на діяльність західних компаній в країні, а також зовнішнє втручання унеможливили роботу Wintershall Dea в Росії та призвели до "економічної експропріації спільних підприємств". Збиток від списання російських активів становитиме 5,3 мільярда євро.

У концерні також зазначили, що з початком війни РФ проти України скоригували свою фінансову структуру і більше не враховували діяльність у Росії під час планування.

Wintershall підозрювали у сприянні РФ у війні проти України

У квітні 2022 року нафтогазовий концерн, попри розв'язану Росією війну проти України, оголосив про плани зберегти проєкти в РФ, оскільки повний вихід з цього ринку загрожував "мільярдними втратами".

На початку листопада минулого року німецький тижневик Der Spiegel та громадсько-правова телекомпанія ZDF опублікували розслідування про спільну роботу Wintershall і "Газпрому" в РФ. Концерн розробляв родовище газу в Західному Сибіру та постачав російському партнеру газовий конденсат, відомий також як "біла нафта". Цей конденсат, за даними журналістів, далі використовували для виробництва авіаційного палива, яким "Газпром" забезпечує військово-повітряні сили РФ, зокрема підрозділи, які розбомбили театр у Маріуполі.

Тоді у Wintershall Dea заявили, що концерн не бере участі у подальшій переробці газового конденсату та не може гарантувати його використання суто в цивільних цілях. Після оприлюднення журналістського розслідування влада ФРН розпочала переговори з концерном, але їхні подробиці не оприлюднювалися.

Читайте також: Фірми з Німеччини Wintershall Dea та Knauf забезпечують армію РФ?

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