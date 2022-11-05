Німецьку Wintershall підозрюють у сприянні РФ під час війни

Німецькі ЗМІ стверджують, що компанія Wintershall постачає "Газпрому" компоненти авіапалива. Це паливо можуть використовувати для винищувачів РФ, які базуються поблизу кордону з Україною.

Німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea може підтримувати зусилля Росії у розв'язаній проти України війні, йдеться у розслідуванні тижневика Der Spiegel і телекомпанії ZDF, опублікованому в п'ятницю, 4 листопада.

За даними ЗМІ, сировинна компанія долучена до спільного підприємства в Росії і постачає газовий конденсат, також відомий як "біла нафта", "Газпрому". Російський концерн, своєю чергою, виступає найважливішим постачальником авіаційного палива для російських військово-повітряних сил.

У рамках одного із спільних проєктів "Газпром" і Wintershall Dea розробляють родовища газу в Західному Сибіру. Газовий конденсат - побічний продукт видобутку, який отримуєть у великих обсягах, зазначається в публікації.

Видання стверджують, що "білу нафту", яка може застосовуватися для виробництва авіапалива, спрямовували на підприємства подальшої переробки. Посилаючись на дані про російські залізничні вантажоперевезення та внутрішні документи "Газпрому", ЗМІ пишуть, що газовий конденсат надходив на нафтопереробний завод "Газпрому" в Омську, який є найбільшим підприємством з виробництва авіапалива.

У Wintershall відкидають підозри ЗМІ

Der Spiegel та ZDF змогли встановити щонайменше дев'ять російських військових аеродромів на заході Росії, куди постачали паливо з Омська. Серед них - Морозовськ та Воронеж. На цих об'єктах дислокуються винищувачі-бомбардувальники серії "Су", які завдають ударів як по військових, так і цивільних цілях в Україні. Ці літаків могли наносити удари, зокрема, по Чернігову та Маріуполю.

У компанії Wintershall Dea пояснили, що не беруть участі в подальшій переробці газового конденсату, і зазначили, що не можуть гарантувати його використання виключно для цивільних цілей. Водночас, підозри в тому, що продукт застосовують для виготовлення авіапалива, яке постачають для російських бомбардувальників, задіяних в Україні, в концерні називають надуманими і відкидають як "хибні".

Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра вимагає, щоб Wintershall Dea пішла з Росії. "Німецький уряд має провести ретельну перевірку", - додала вона. Мудра зазначила: якщо діяльність компанії вважатимуть пов'язаною з військовими злочинами, цей випадок має бути передано до Міжнародного кримінального суду (МКС).

Німецький концерн не пішов з РФ після війни

Wintershall Dea бере участь у розробці ділянок ачімівських покладів Уренгойського нафтогазоконденсатного родовища в Сибіру, ​​а також у трьох проєктах з розробки Південно-російського родовища природного газу. Крім того, компанія є співвласником (з часткою 15,5 відсотка) компанії Nord Stream AG - оператора газопроводу "Північний потік", що проходить дном Балтійського моря.

Контрольний пакет акцій Wintershall Dea(72,7 відсотка) належить хімічному концерну BASF, а 27,3 відсотка - інвестиційній групі LetterOne російського бізнес-магната Михайла Фрідмана. Після початку війни компанія, що базується в німецькому Касселі, ухвалила рішення припинити реалізацію нових проєктів з видобутку нафти газу в Росії та зупинити інвестиції в країну.

Водночас у липні концерн заявив, що, незважаючи на війну Росії проти України, не має наміру виходити зі своїх спільних підприємств із "Газпромом" в РФ. "Просто так піти з Росії значило б зробити великий подарунок російському уряду, а я не бачу для цього причин", - заявляв генеральний директор концерну Маріо Мерен (Mario Mehren).