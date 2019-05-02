Wintershall - найбільша німецька газо-нафтова компанія. Wintershall є стовідсотковим дочірнім підприємством концерну BASF.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Wintershall". Штаб-квартира найбільшої в Німеччині газо-нафтової компанії Wintershall розташована в західнонімецькому місті Кассель. Wintershall є стовідсотковим дочірнім підприємством концерну BASF. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.