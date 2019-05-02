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Wintershall

Wintershall - найбільша німецька газо-нафтова компанія. Wintershall є стовідсотковим дочірнім підприємством концерну BASF.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Wintershall". Штаб-квартира найбільшої в Німеччині газо-нафтової компанії Wintershall розташована в західнонімецькому місті Кассель. Wintershall є стовідсотковим дочірнім підприємством концерну BASF. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Злиття Wintershall і DEA в одну нафтогазову компанію відбулося

Злиття Wintershall і DEA в одну нафтогазову компанію відбулося 02.05.2019

Завершилося об'єднання німецької компанії Wintershall з зареєстрованою в Люксембурзі "дочкою" інвестиційної компанії LetterOne - компанією DEA.

Експортер номер один: як США і Росія змагаються за європейський ринок газу

Експортер номер один: як США і Росія змагаються за європейський ринок газу 25.05.2018

Німеччина вітає плани США збільшити поставки газу до Європи, але й тримається за "Північний потік-2". Євросоюз стає майданчиком боротьби двох гігантів-експортерів газу - США та Росії
Міністри енергетики ЄС сперечались через газогін Північний потік-2

Міністри енергетики ЄС сперечались через газогін "Північний потік-2" 26.06.2017

Європейський Союз може розпочати нові переговори з Росією щодо правових рамок функціонування проекту газогону, які можуть затримати його реалізацію.

Єврокомісія планує обмежити Північний потік-2 правовими рамками

Єврокомісія планує обмежити "Північний потік-2" правовими рамками 09.06.2017

Єврокомісія сумнівається в доцільності побудови "Північного потоку-2". Заплановані нові переговори з Росією щодо правових рамок функціонування проекту можуть затримати його реалізацію.
П'ять європейських компаній погодилися фінансувати Північній потік-2

П'ять європейських компаній погодилися фінансувати "Північній потік-2" 24.04.2017

П'ять європейських компаній погодилися внести майже по мільярду євро на проект "Північний потік-2". Таким чином "Газпром" забезпечить фінансування 50 відсотків вартості проекту.
Північний потік-2: підходи Берліна, Варшави та Києва

"Північний потік-2": підходи Берліна, Варшави та Києва 08.04.2017

Проект подвоєння потужностей "Північного потоку" загрожує стати яблуком розбрату в ЄС. Експерти з трьох країн обговорили в Берліні можливі наслідки його реалізації.

Польща змусила учасників Північного потоку - 2 відмовитися від злиття

Польща змусила учасників "Північного потоку - 2" відмовитися від злиття 13.08.2016

У Польщі зірвалося можливе утворення консорціуму великих газових компаній Росії та ЄС для будівництва "Північного потоку - 2". Утім, від проекту не відмовляються.
Коментар: Газпром повертається до Європи

Коментар: "Газпром" повертається до Європи 04.09.2015

Запускаючи проект "Північний потік-2", російський державний концерн вдруге за рік змінює свою експортну стратегію, вважає Андрій Гурков.
Газпром і європейські концерни підписали угоду про Північний потік - 2

"Газпром" і європейські концерни підписали угоду про "Північний потік - 2" 04.09.2015

"Газпром" і його європейські партнери підписали угоду про будівництво ще двох ниток "Північного потоку". Новими трубопроводами до Німеччини доставлятимуться 55 мільярдів кубометрів газу.
Газпром знайшов ще одного партнера для розширення Північого потоку

"Газпром" знайшов ще одного партнера для розширення "Північого потоку" 31.07.2015

Спільно з російським "Газпромом" дочірня компанія німецького концерну BASF планує долучитися до розбудови газопроводу "Північний потік" в обхід України.
Північний потік 2.0: хто отримуватиме газ?

"Північний потік" 2.0: хто отримуватиме газ? 19.06.2015

DW - про підґрунтя рішення "Газпрому" та його західних партнерів подвоїти потужності газопроводу "Північний потік".
Критик санкцій проти Росії Райнер Зеле очолить нафтовий концерн OMV

Критик санкцій проти Росії Райнер Зеле очолить нафтовий концерн OMV 28.03.2015

Керівник німецького Wintershall Райнер Зеле очолить австрійський концерн OMV. Зеле відомий скептичним ставленням до санкцій, які Захід застосував проти Росії на тлі конфлікту в Україні.
Wintershall й надалі вестиме бізнес з Газпромом

Wintershall й надалі вестиме бізнес з "Газпромом" 09.02.2015

Незважаючи на те, що угоду про обмін активами між німецьким хімічним гігантом BASF та російським "Газпромом" було припинено, "дочка" BASF продовжить співробітництво з Росією.
Газпром має отримати найбільше в Західній Європі сховище газу

"Газпром" має отримати найбільше в Західній Європі сховище газу 07.10.2014

"Донька" BASF планує виконати угоду про передачу найбільшого в Західній Європі підземного сховища газу у власність "Газпрому". Натомість Wintershall має отримати доступ до розробки родовища в Західному Сибіру.
«Газова карта світу» - на порозі змін

«Газова карта світу» - на порозі змін 05.04.2012

У Німеччині триває "намацування ґрунту" для розробки покладів сланцевого газу. Компанії про всяк випадок бронюють ділянки для геологорозвідки, а дехто навіть розгорнув рекламну кампанію в ЗМІ.
Південний потік розбухає: у рукавичці є місце й для німців

"Південний потік" розбухає: у "рукавичці" є місце й для німців 10.10.2010

Число концернів, які хочуть увійти до італійсько-російського проекту "Південний потік", стрімко росте. Після французького концерну EdF, який здобув 20-відсоткову частку, позитивно оцінено й заявку німецького Wintershall.
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