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Енергетична криза
Спільне підприємство німецької Wintershall Dea і російського "Газпрому" в Сибіру
Уряд ФРН почав переговори з Wintershall Dea, яку підозрюють у сприянні виробництву палива для військових літаків РФ.Фото: Justin Jin/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Уряд ФРН веде переговори з Wintershall щодо роботи в РФ

Ганна Мельникова | Степан Смишляєв
3 год. тому

Нафтогазову компанію звинувачують у постачанні конденсату, який використовується "Газпромом" у виробництві палива для російських військових літаків.

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Влада ФРН розпочала переговори з німецьким нафтогазовим концерном Wintershall Dea після оприлюднення в ЗМІ інформації про його співпрацю з російським "Газпромом" та непрямому сприянні армії в РФ Україні, повідомило у понеділок, 7 листопада, агентство Reuters, посилаючись на неназваного чиновника.

Учасник переговорів з боку уряду відмовився повідомити подробиці кореспонденту Reuters, наголосивши лише на тому, що Німеччина підтримує українців. Представник Wintershall Dea у своєму коментарі повторив офіційну позицію компанії, висловлену в день виходу розслідування: підприємці відкидають зв'язок між постачанням газового конденсату, що виробляється спільно з Росією, та загибеллю людей в Україні.

У чому підозрюють Wintershall Dea

Німецький тижневик Der Spiegel та громадсько-правова телекомпанія ZDF 4 листопада опублікували розслідування про спільну роботу Wintershall і "Газпрому" в РФ. Німецький концерн розробляє родовище газу в Західному Сибіру і постачає російському партнеру газовий конденсат, відомий також як "біла нафта". Цей конденсат, за даними журналістів, далі використовують для виробництва авіаційного палива, яким "Газпром" забезпечує військово-повітряні сили РФ, зокрема підрозділи, які розбомбили театр у Маріуполі.

У Wintershall Dea у відповідь на підозри заявили, що концерн не бере участі у подальшій переробці газового конденсату і не може гарантувати його використання суто в цивільних цілях. Заступник міністра юстиції України Ірина Мудра вимагає, щоб компанія припинила бізнес у Росії, а від німецька влада - провела ретельну перевірку.

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