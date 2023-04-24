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МЗС УкраїниФото: picture-alliance/dpa
ПолітикаУкраїна

Київ закликав Будапешт не виконувати "забаганок" Москви

Максим Сидоржевський
2 год. тому

В МЗС України наголосили на неприпустимості заяв угорських політиків щодо необхідності схвалення Росією вступу України до НАТО.

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У міністерстві закордонних справ України розкритикували заяву віцеспікерки парламенту Угорщини Дори Дуро про те, що вступ України до НАТО без великих ризиків для безпеки можливий лише за умови схвалення Росією.

"Ми не потребуємо дозволу Росії, аби стати членом Альянсу. Водночас небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви", - написав у Facebook у понеділок, 24 квітня, речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він нагадав, що суверенне право України вільно обирати засоби безпеки неоднаразово підтверджувалося на рівні всіх держав-членів НАТО, зокрема і Угорщини. За словами Ніколенка, немає жодних об'єктивних причин, які перешкоджали би вступу України в НАТО. "Українське членство лише посилить Альянс, унеможливить повторення російської агресії в Європі в майбутньому", - переконаний речник МЗС.

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Раніше віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО без великих ризиків для безпеки можливий лише за умови схвалення РФ. "Доки кордони України оспорюють і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу", - сказала вона в інтерв'ю російському пропагандистському виданню "Известия".

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