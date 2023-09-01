НАЗК внесло PepsiCo та Mars до переліку спонсорів війни

За даними НАЗК, корпорації "Пепсі" та "Марс" продовжують працювати в РФ і сплачувати значні податки до її бюджету, попри заяви про скорочення там бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва продукції.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло у п'ятницю, 1 вересня, до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні американські транснаціональні харчові корпорації - PepsiCo та Mars.

Як стверджують у НАЗК, попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції в Росії, корпорації далі працюють там, сплачуючи значні податки до російською бюджету, чим підтримують економіку країни-агресорки.

У сухпайках російських солдатів є продукція PepsiCo - ЗМІ

PepsiCo працює в Росії вже 49 років, має там 19 заводів, близько 20 тисяч співробітників і 40 тисяч сільськогосподарських працівників. За показником чистого прибутку PepsiCo є четвертою за розміром компанією в галузі напоїв і харчових продуктів у РФ, зазначили в НАЗК. До її брендів належать Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, "Агуша", "Чудо", "Слов'яночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" тощо.

"PepsiCo збільшила свої доходи в РФ у перший рік повномасштабного вторгнення. Так, виторг ТОВ "Пепсико холдингс" за 2022 рік виріс до 2,59 мільярда доларів, зокрема чистий прибуток - на 333 відсотки до 525 мільйонів доларів, порівняно з 2021 роком. Податків до бюджету РФ було сплачено на понад 115 мільйонів доларів", - стверджують в агентстві.

За пів року після заяви про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв у Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну корпорація відновила там виробництво напоїв 7Uр і Mirinda під брендами Evervess та Frustyle, а цього року навіть запустила новий бренд лимонаду під назвою "российский подарок" на заміну попереднім продуктам. До того ж, за даними ЗМІ, чипси Lay's компанії були знайдені в харчових пайках російських солдатів, пишуть в НАЗК.

В агентстві також звертають увагу на те, що корпорація прагне розширити кількість співробітників у РФ - на кар'єрній сторінці компанії перелічено понад 580 відкритих вакансій.

Читайте також: НАЗК зарахувало виробника алкоголю Bacardi до міжнародних спонсорів війни

Mars збільшує дохід і відкриває вакансії у Росії

Корпорація Mars працює в Росії понад 30 років, інвестувала в її економіку 2,5 мільярда доларів, створила понад шість тисяч робочих місць та має на території РФ 10 фабрик. Її основними торговими марками є Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M's, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben's, Wrigley.

У НАЗК вказують, що попри публічну обіцянку скоротити бізнес на російській території після початку повномасштабної війни проти України, фабрики корпорації продовжують працювати в РФ збільшуючи дохід. "Виторг ТОВ "Марс" за 2022 рік зріс до 2,45 мільярда доларів, чистий прибуток - на 59 відсотків до 377 мільйонів доларів, податків сплачено до бюджету РФ на понад 93 мільйони доларів", - ідеться у повідомленні.

За даними агентства, компанія також відкрила в Росії понад 100 актуальних вакансій.

Читайте також: Блокування допомоги ЄС: Угорщина вимагає від України виключити OTP Bank зі списку спонсорів війни

У списку міжнародних спонсорів війни - 38 компаній

У середині серпня НАЗК поповнило перелік міжнародних спонсорів війни компанією Alibaba, яка зокрема володіє платформою онлайн-комерції AliExpress.

Загалом у списку міжнародних спонсорів війни наразі перебувають 38 компаній. Найбільше - саме з Китаю. Зокрема, в переліку дев'яти китайських компаній є популярний в Україні виробник електронної техніки Xiaomi.

Крім того, там є американський виробник споживчих товарів Procter & Gamble, французька мережа супермаркетів Auchan ("Ашан"), а також німецька мережа оптових супермаркетів METRO.

Зауважимо, що внесення до цього списку не передбачає жодних обмежень. Мета та завдання НАЗК - репутаційний тиск.