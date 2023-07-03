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Спонсори війни: НАЗК внесло до переліку корпорацію Unilever

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Підставою для внесення в список "міжнародних спонсорів" війни Unilever, якій належать понад 400 брендів, стало те, що компанія і далі сплачує значні податки в державний бюджет РФ.

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Unilever потрапила до списку "міжнародних спонсорів війни" від НАЗК за продовження роботи в Росії.
Unilever потрапила до списку "міжнародних спонсорів війни" від НАЗК за продовження роботи в Росії.Фото: Daniel Reinhardt/dpa/picture alliance

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло в понеділок, 3 липня, британську корпорацію Unilever до переліку "міжнародних спонсорів війни". 

Unilever є одним зі світових лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії. Їй належать понад 400 брендів, зокрема Domestos, Axe, Rexona, Dove, Lipton, Timotei, CIF, CLEAR і "Чиста Лінія". Продукція випускається на 280 підприємствах.

Як пояснили в агентстві, підставою для внесення стало те, що, працюючи в Росії, компанія сплачує значні податки в державний бюджет РФ, тим самим підтримуючи російську економіку та роблячи свій внесок у продовження війни Росії проти України.

50 мільйонів доларів податків до бюджету РФ

У Росії в Unilever працюють понад три тисячі співробітників. Там продовжують роботу підприємства в Омську, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Тулі, а офіси - операційну діяльність, забезпечуючи присутність брендів у точках продажу. В 2022 році на частку російського бізнесу припало 1,4 відсотка обороту компанії та два відсотки її чистого прибутку в вісім мільярдів євро.

"Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія пообіцяла призупинити весь імпорт та експорт своєї продукції в Росію та з неї, а також припинити всі медійні та рекламні витрати. Однак протягом року війни прибуток Unilever Russia подвоївся з 4,8 мільярда рублів у 2021 році до понад 9,2 мільярда рублів минулого року", - пояснюють в НАЗК.

"Юнілевер Русь" збільшила минулого року капітал до 34,5 мільярда рублів з 25,3 мільярда у 2021 році. До російського бюджету "Юнілевер Русь" заплатила близько 50 мільйонів доларів податків у 2022 році. У НАЗК вважають, що такі дії компанії свідчать про її небажання долучитись до "коаліції доброчесного та відповідального бізнесу, який обрав сторону демократії та свободи".

Перелік міжнародних спонсорів війни

Зараз у списку міжнародних спонсорів війни перебувають 26 компаній. Найбільше - з Китаю.

Зокрема, в переліку восьми китайських компаній є популярний в Україні виробник електронної техніки Xiaomi. Крім того, там є американський виробник споживчих товарів Procter & Gamble, французька мережа супермаркетів Auchan ("Ашан"), а також німецька мережа оптових супермаркетів METRO

Втім, внесення до цього списку не передбачає жодних обмежень. Мета та завдання НАЗК - репутаційний тиск. 

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