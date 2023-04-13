НАЗК внесло Xiaomi у перелік спонсорів війни

Xiaomi спонсорує війну РФ проти України, адже продовужє працювати на російському ринку, кажуть у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську корпорацію Xiaomi, яка виробляє смартофони, побутову техніку та інше, у перелік міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляється на сайті агентства у четвер, 13 квітня.

Підставою для внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія не лише продовжила свою роботу в РФ, а і "досі залишається лідером з продажів смартфонів в державі-терористі", зазначають у НАЗК. За даними агентства, у липні 2022 року Xiaomi та її суббренд POCO разом займали 42 відсотки російського ринку смартфонів.

Загалом протягом 2022 року Xiaomi подвоїла свою частку ринку РФ, наголошують у відомстві. Зараз китайська компанія активно відновлює набір персоналу до своїх російських офісів та оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів, що "свідчить про наміри компанії відновити повноцінну присутність у РФ", додають в НАЗК. "Xiaomi Corporation спонсорує військову агресію терористичної держави і має понести як репутаційні, так і юридичні наслідки своїх дій", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, НАЗК після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році запровадило список "Міжнародні спонсори війни". До нього включають компанії, які продовжують співпрацю з Росією, зокрема надалі працюючи на російському ринку. Нині у переліку НАЗК 21 компанія, серед яких американський виробник товарів масового споживання Procter & Gamble, французька мережа супермаркетів Auchan ("Ашан"), а також німецька мережа оптових супермаркетів METRO.