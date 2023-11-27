Шмигаль - Єврокомісії: РФ має платити Україні вже в 2024-му

Вєра Юрова зустрілась в Києві з українськими урядовцями та депутатами. Зеленський запевнив Єврокомісію, що Україна виконає всі вимоги для переговорів про вступ у ЄС до грудневого саміту лідерів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що вже у 2024 році Європейський Союз (ЄС) почне конфісковувати заморожені російські активи. Про це він заявив у понеділок, 27 листопада, на зустрічі з віцепрезиденткою Європейської Комісії Вєрою Юровою, яка перебуває з візитом у Києві.

"Розраховуємо на нашу подальшу ефективну роботу з ЄС над розробкою механізму конфіскації заморожених російських активів. Принцип "Росія заплатить" повинен втілитись у життя вже наступного року", - написав Шмигаль у Telegram.

Читайте також: Використання активів РФ: на саміті ЄС справа зрушила з мертвої точки

Під час візиту Юрова також зустрілась з віцепрем'єр-міністром України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим.

"У фокусі були питання євроінтеграції: єдина роумінгова зона з ЄС, гармонізація законодавства з європейським, ініціативи у сфері кібербезпеки. Команда мінцифри активно працює над питанням євроінтеграції та створенням єдиного цифрового ринку з ЄС", - розповіли в міністерстві.

Крім того, Юрова провела зустріч з керівництвом Верховної Ради України та з представниками парламентських фракцій і груп. Її запевнили в тому, що депутати вже розпочали підготовку законопроєктів щодо прав національних спільнот і регулювання лобіювання, реалізації яких очікує Єврокомісія задля початку офіційних переговорів про вступ України в ЄС.

Саама Юрова вказала на необхідність працювати також у напрямках боротьби з корупцією та деолігархізації. При цьому вона додала, що "якість та швидкість мають значення".

На брифінгу в Києві вона зазначила: "Мій меседж Брюсселю та державам-членам, які обговорюватимуть й ухвалюватимуть рішення щодо нового процесу приєднання в середині грудня, полягає в тому, що Україна робить усе для посилення боротьби з корупцією". Водночас Юрова додала, що "безумовно, ще є над чим працювати".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський провів у понеділок телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula Gertrud von der Leyen) щодо майбутнього саміту ЄС, на якому обговорюватимуть старт переговорів про вступ України.

"Запевнив, що Україна виконає всі рекомендації до грудневого засідання Європейської Ради, включно з тими, що стосуються прав національних меншин і зміцнення антикорупційних інституцій", - написав він у соціальних мережах.

Читайте також: Початок переговорів про вступ України в ЄС можуть перенести - Reuters