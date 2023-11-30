ЄК: Оборонна стратегія ЄС має враховувати потреби України

Європейський Союз повинен враховувати військові потреби України, визначаючи свою майбутню стратегію оборонної промисловості, заявила в четвер, 30 листопада, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

"Наша стратегія може бути повною лише тоді, коли вона також враховує потреби України та її промисловий потенціал", - сказала фон дер Ляєн у своєму виступі на щорічній конференції Європейського оборонного агентства, цитує агенція Reuters.

Голова ЄК наголосила, що Україна має бути інтегрована в оборонні програми ЄС, і це має допомогти задовольнити її потреби в протистоянні російській воєнній агресії.

"Першим кроком для досягнення цього є залучення України до процесу консультацій щодо промислової стратегії (запропонована у 2020 році Єврокомісією Європейська промислова стратегія має на меті сприяти переходу до зеленої та цифрової економіки й зробити промисловість ЄС більш конкурентоспроможною на світовому ринку та посилити стратегічну автономію Європи. - Ред.)", - сказала фон дер Ляєн.

"Це має призвести до інтеграції України в деякі з наших оборонних програм, за згодою Європейського парламенту і Ради ЄС, де це необхідно", - додала єврочиновниця.

Читайте також: Президент Чехії: Ми не виконали свою обіцянку Україні

За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія має намір запропонувати Європейську програму оборонної промисловості на початку наступного року, в якій, зокрема, будуть розглянуті шляхи фінансування галузі.

Вона нагадала, що наступного року оборонна промисловість ЄС має виконати завдання зі збільшення виробничих потужностей з виробництва боєприпасів до одного мільйона набоїв на рік.

21 листопада єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що до весни 2024 року виробничий потенціал оборонних підприємств у ЄС сягне мільйона артилерійських снарядів щороку. За його оцінкою, до кінця 2024 року ця кількість становитиме навіть 1,3-1,4 мільйона снарядів.

14 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) припустив, що ЄС не зможе поставити Україні обіцяний мільйон снарядів до березня 2024 року.